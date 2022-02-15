BB Erzurumspor U19 takımı şampiyonluğa koşuyor

U19 Gelişim Ligi'nde oynadığı 14 maçın 10'unu kazanan, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan BB Erzurumspor U19 takımı, maç eksiği olmasına rağmen liderliğini sürdürüyor.

Son zamanlarda yaptığı atılımla dikkatleri çeken B.B. Erzurumspor Futbol Akademisi meyvelerini vermeye başladı. Çok uzun yıllar sonra milli takımlara oyuncu göndermeyi başaran BB Erzurumspor Futbol Akademisi, akademi liglerine de damga vurmaya başladı. Altyapıları çok güçlü takımların bulunduğu U19 Gelişim Ligi'nde oynadığı 14 maçın 10'unu kazanan, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan B.B. Erzurumspor U19 takımı, maç eksiği olmasına rağmen lider durumda bulunuyor.

Altınordu, Bursaspor, Gençlerbirliği, Samsunspor gibi ciddi akademi yatırımları yapan ve uzun yıllardır altyapısından çıkardığı futbolcularla gündem olan kulüplerin önünde lider durumda yer alan BB Erzurumspor U19 takımı ligin sonunda şampiyonluk hedefliyor.

BB Erzurumspor Futbol Akademisi yetkilileri “Ligde şampiyon olmaktan ziyade birinci hedefimiz oyuncularımızın gelişimini sağlamak, pozitif futbol oynamak ve A Takımımıza oyuncu kazandırmak. Oyuncularımızın gelişimine odaklandığımızda sportif başarı kendiliğinden geliyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla oyuncumuzu Erzurumspor'umuzda seyredeceğiz" dedi.

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