KUDAKA’dan ihracat hamlesi

Erko Plastik Ambalaj Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan ve “Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı2” kapsamında onaylanan “Yeni Yatırımla İhracata Devam Ediyoruz” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, firma yetkilisi Osman Boz ve projeden sorumlu Ajans uzmanları katıldı.

Erzurum’da plastik imalat sektöründe faaliyet gösteren Erko Plastik Ambalaj Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 2012 yılında temin edilen ileri teknoloji makine ekipmanlar sayesinde aynı yıl ihracat ile tanışmış ve son üç yıllık süreçte ulaşmış olduğu yaklaşık 9,5 milyon TL ihracat rakamı ile 7 farklı ülkeye ihracat yapıyor.

Uygulanacak proje kapsamında özellikle uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması amacıyla ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulması sonucunda katma değeri yüksek ihracata yönelik üretim yapılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve yeni istihdam imkânlarının oluşturulması hedefleniyor. İlk etapta 4 yeni istihdam oluşturularak toplam istihdamın 30’u aşması hedeflenirken, projenin hayata geçirilmesi ile firmanın yurt dışı ve yurt içi müşteri portföyünde, ürün çeşitliğinde, kaynak verimliliğinde, üretim ve ihracat kapasitesinde önemli artışların gerçekleşmesi planlanıyor.

Yatırımın tamamlanması sonrasında gerçekleşecek üretim ve kapasite artışının bölgenin ve Türkiye’nin ihracatına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

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