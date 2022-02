Aydemir’den İhya Kültürü vurgusu Aydemir: ‘Muhalefetin 28 Şubatı seçmesi manidardır’ Aydemir: ‘Önceliğimiz çözüm ve eser siyasetidir’ Aydemir Yakutiye’yi gündeme taşıdı Aydemir’den Umudum Baba’ya vefa

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye ekonomisine ilişkin tespitleri paylaştı, Kur Korumalı Mevduat hesabında elde edilen başarıyı aktardı, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

Aydemir bilgi ve belgeye dikkat çekti

Yastık altı ekonomik değerlerin finansal sisteme dahil edilmesi, temel gıdada KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi gibi etkin ve akli bir ekonomi anlayışının hakim olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Bez ezbere iş yapmıyoruz, yaptığımız ne varsa hepsi aklidir, toplum yararınadır, ülke çıkarınadır. Bilgi ve belgeye dayanan icraatlerdir. ‘ vurgusunu paylaştı.

‘Muhalefetin 28 Şubat’ı seçmesi manidardır’

6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiğini, toplantıda, "mutabakat metninin" 28 Şubat günü açıklanacağının duyurulduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, "28 Şubat, bu ülkenin başına gelmiş en sıkıntılı zaman dilimlerinden birisidir. Hususen 28 Şubat'ta bir toplantı düzenleyecek olmaları çok manidardır." kaydını düştü.

Aydemir 6’lı toplantının dış yansımalarına dikkat çekti

6’lı toplantının dış basındaki yansımalarına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bir ecnebi basın organı, ‘Özlenen fotoğraf çıktı’ diyor. Bir yabancı gazeteci bu fotoğrafı özlenen tablo olarak nasıl sunar? Çünkü böyle bir beklentileri var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidardan gitsin, diye bir beklentileri var. Çok açık. ‘ diye konuştu.

‘Biz ihya geleneğini sahipleniyoruz’

Türk İslam Medeniyetinde temel dayanağı; birlik, beraberlik, bütünlük ve kardeşliğin oluşturduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bizim manevi ve milli kırmızı çizgimiz, ayrılıkçı söylemleri reddetmek, ihya geleneğini diri ve canlı tutmak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmektir. ‘ ifadesini kullandı.

Umudum baba ve öğretileri

Türk İslam Medeniyetini farklı, özgün ve üstün yapan değerin ‘ihya Kültürü olduğunu savunan Milletvekili Aydemir, Erzurum’da yaşamış, büyük mutasavvıf ve mütefekkir Umudum Baba öğretilerini dile getirerek, ‘Onun kardeşlik, birlik ve beraberlik hassasiyetlerini içeren öğretilerine bugün de ihtiyacımız var. ‘ dedi.

Umudum Baba’nın Erzurum’un manevi mimarlarından olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, O’nun aziz hatırasını yad edip, Yakutiye Belediyesinin Umudum Köyünde oluşturduğu at yarış alanı ve cirit sahasına vurgu ile, geleneksel hale gelecek yarışlara bir davet kaydı düştü.

Yakutiye Belediyesi

AK Parti ve Cumhur ittifakı siyaset temelinin çözüm ve eser odaklı olduğu, bunun yatırımlarla hayata yansıtıldığının altını çizen Milletvekili Aydemir, Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Umudum Ata Sporlarını Yaşatma’ projesini örnek gösterdi, bu yaklaşımın ecdat yadigarlarına sahip çıkmak olduğunu kaydederek, herkesi yaz aylarında Umudum’a davet etti.

‘Neyin peşindeler? ‘

Basın toplantısında cumartesi günü 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesi konusunu değerlendiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 6 muhalefet partisi genel başkanının ikinci toplantısının 28 Şubat'ta planlanmasına ilişkin, "28 Şubat, demokrasinin katledildiği bir zaman dilimidir. Hususen 28 Şubat'ta bir toplantı düzenleyecek olmaları çok manidardır." dedi.

’28 Şubat demokrasinin katledildiği gündür’

Milletvekili Aydemir, 6 muhalefet partisi genel başkanının cumartesi günü bir araya geldiğini anımsattı. Söz konusu toplantıda, "mutabakat metninin" 28 Şubat günü açıklanacağının duyurulduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, "28 Şubat, bu ülkenin başına gelmiş en sıkıntılı zaman dilimlerinden birisidir. Demokrasinin katledildiği, siyaset kurumunun ve parlamentonun yerle yeksan edildiği bir zaman dilimidir. Hususen 28 Şubat'ta bir toplantı düzenleyecek olmaları çok manidardır." değerlendirmesinde bulundu.

‘Bunlar ikircikli, utana sıkıla bir birliktelik oluşturmuşlar’

Milletvekili Aydemir ayrıca, birbiriyle hiç ilintisi olamayan, dünya görüşü farklı 6 siyasi partinin bir araya gelmesiyle "komik bir resmin" ortaya çıktığını ifade etti. HDP'nin, toplantıya davet edilmemeleri nedeniyle tepki gösterdiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "HDP aslında bunların omurgasını oluşturuyor ve onlar da biliyor ki HDP'siz hiçbir şeyler. HDP'nin Eş Genel Başkanı'nın açıklamaları var: 'Birisi hariç, 6 partinin diğer 5'i bir araya gelseler bizim aldığımız oyun yarısı etmez' diyor. CHP'nin dışındaki partilere böylesine bir tarif yapıyor. Bunlar ikircikli, utana sıkıla bir birliktelik oluşturmuşlar ya bundan dolayı da bir büyük mahcubiyetleri var. Toplantıdan sonra Kılıçdaroğlu hemen özür beyanı mahiyetinde 'onlarla da bir araya gelebiliriz' türü ifadeler kullandı. Bir büyük garabet. HDP'liler 'biz orada yoksak siz görürsünüz' tehdidi savurdular." diye konuştu.

‘Muhalefetin bütün enerjisi yıkıma dönük’

Muhalefetin ülke yararına hiçbir projesi olmadığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, halen dünyada enerji fiyatları ile ilgili bir sıkıntılı halin yaşandığı, bunun Türkiye’ye de yansıdığını belirtti. Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefetin tenkidin ötesinde bir teklifleri var mı? Bir projeleri var mı? Yok. Dünyada yaşanan bir enflasyon ortamı var. Bizde de var. Hayat pahalılığı var. Biz çözümler sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, temel gıda maddelerinde yüzde 8 olan KDV yüzde bire düşürüldü. Biz bir teklif koyuyoruz orta yere. Muhalefetten her hangi bir öneri var mı? Yok. Muhalefet bütün enerjisini yıkmaya yönelik. İşte şu altı birbirine benzemezler de sırf Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sırf AK Parti, sırf Cumhur İttifakı, MHP, BBP ile millet nezdinde oluşmuş Cumhur ittifakını yok etmek için böyle bir birliktelik oluşturmuşlar. ‘ dedi.

Aydemir’den sert tepki: ‘sen kimsin?’

6’lı toplantının dış basındaki yansımalarına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bir ecnebi basın organı, Türkiye’de yayın yapan bir Alman yayın kuruluşu, ‘Özlenen fotoğraf çıktı’ diyor. Bir yabancı gazeteci bu fotoğrafı özlenen tablo olarak nasıl sunar? Çünkü böyle bir beklentileri var. Cumhur İttifakı yıkılsın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidardan gitsin, diye bir beklentileri var. Çok açık. Bakın yabancı bir basın yayın organı haber yapıyor. Özlenen Fotoğraf diyor. Sen kimsin? Bu ne aymazlık, bu ne terbiyesizliktir. Bu nasıl bir rezalettir, Türkiye’nin iç işlerine karışmaktır? Aynı zamanda şunu gösteriyor ki, bunların arkasında yabancılar var. Zaten allah muhafaza bunlar iktidar olsalar, ne olacak Amerikanın güdümüne girecekler. Bütün kazanımlar berheva olacak. Bunların derdi bu. ‘ diye konuştu.

‘Biz problemlere çözüm üretmek peşindeyiz’

‘Biz problemlere çözüm üretmek peşindeyiz’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde bire düştü. Ama satış alanlarında kontrol yapılması şarttır diye altı çizildi. Ticaret Bakanımız Sayın Muş açıklama yaptı, çok ciddi biçimde denetimler yapılacağını ve yapımakta olduğunu vurguladı. Ancak elbette bakanlığımız denetleme yapacaktır mutlaka, ancak herkesin, hepimizin de yapması lazım, dedi. Herkes markete gittiğinde, indirimi kontrol edecek. Halkımız bir murakabe, denetleme görevini de üstlenmelidir. Adeta fahri müfettişlik yapmalıdır. ‘ dedi.

Aydemir ekonomiye yönelik çözüm siyasetini paylaştı

Basın toplantısında ekonomi ile ilgili olarak çözüm yaklaşımlarını kayda geçen Milletvekili Aydemir, ‘Tasarruf maksatlı olarak alınan altınların finansal sisteme katılımını sağlamak, aynı zamanda bu altın sahiplerinin de bu altınlardan kazanç elde etmelerini temin gibi bir yaklaşımımız var. Buna başlıyoruz. Kuyumcular maarifetiyle, bankalar eliyle bundan sonra yastık altındaki ekonomik değerler, altınlar ekonomiye kazandırılsın, sisteme girsin diye gayret koyuyoruz. Daha öncesinde kur korumalı mevduattan önemli bir fayda sağlanmıştır ekonomimiz açısından. Şimdi gelinen noktada kur korumalı mevduat 340 milyarı aşmıştır. ‘

İhya kültürü ve Umudum Baba

Milletvekili Aydemir, derdimiz milletimizdir. Muhalefet gibi yıkmaya değil, ihyaya ayarlı bir halimiz var. ‘ kaydını düştü. Türk İslam Medeniyetini tarif eden İhya anlayışına Erzurum’daki Umudum Baba ve öğretilerini örnek gösteren Milletvekili Aydemir, ‘umudum Baba Anadolu Coğrafyasının, Erzurum’un çok özel ve güzide bir değeridir. Umudum Baba toplumun birlik, beraberlik ve bütünlüğünü sağlama yolunda çok özel bir simadır. Onun öğretilerinden birisi şudur; ‘Nerede bir ayrılıkçı dl duyarsanız, kulağınızı kapatınız.’ O yüzdendir ki Erzurum’da bir bereket iklimi vardır. Çünkü bu neviden ayrılıkçı yaklaşımlara insanımız kulağını kapatır. Şimdi bakıyoruz, toplumu ayrıştırmaya yönelik özel bir takım ifadeler kullanılıyor. Ve İşte Umudum Babaların öğretilerine kulak tıkayanlar maalesef zelil oluyorlar, mahcup oluyorlar.’ dedi.

Aydemir Yakutiye Belediyesi yatırımını gündeme taşıdı

Basın toplantısında Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen, ata sporları ve ecdad yadigarlarına sahip çıkma projesini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Yakutiye Belediyemiz, en büyük ilçe belediyemizdir. Umudum’da ata sporu, geleneksel oyunumuz atlı ciriti yaşatmak adına bir yatırım gerçekleştirdi. Sosyal tesisleriyle mükemmel bir yatırımı hayata geçirdi. Burada rahvan at yarışları ve atlı cirit yarışmaları geleneksel ve periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Biz buradan tüm atlı spor meraklılarını Erzurum’a, Umudum’a davet ediyor, Ecdat yadigarlarını ihya eden bu yaklaşımdan yararlanma çağrısı yapıyoruz. Bu vesile ile umudum Baba öğretilerine toplumumuzun dikkat kesilmesini, kulak vermemizi, ayrılıkçı ifadelere de kulak ve gönlümüzü kapatmamızı dikte ediyoruz.’ diye konuştu.

