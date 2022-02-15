Ata Buz Müzesi yeni sergisini sanatseverlerle buluşturdu

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan ve Türkiye’nin tek buz müzesi olan Ata Buz Müzesi, Cumhuriyet ve Çocuk temalı 2. sergisini açtı.

İlk sergisini 15 Temmuz temalı eserlerle yapan Ata Buz Müzesi, ikinci sergisinin kapılarını da 15 kişilik bir ekibin yaklaşık 3 ay süren bir çalışmanın ardından hazırladığı “Cumhuriyet ve Çocuk” sergisiyle açtı. Eksi 10 derece sıcaklıkta, misafirlerini ağırlayan, ses, ışık ve duman gösterileri ile görsel bir şölen sunan Ata Buz Müzesinde, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından buz kalıplarının işlenmesiyle hazırlanan Türkiye haritası, Atatürk ve Nenehatun Portreleri, Huma Kuşu ve çocuklara yönelik çeşitli heykeller yer alıyor.

Ata Buz Müzesi Koordinatörü ve GSF Heykel Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, Erzurum’un kültürel ve tarihsel birikimini buzdan eserlerle yansıtmak istediklerini ve bunun için de kent için önem arz eden kişi ve mekânları seçtiklerini ifade etti. Prof. Dr. Bulat: “Kadim şehir Erzurum’un mirasını ulusal ve uluslararası arenaya taşımak, turizm faaliyetlerine katkı sunmak, yabancı sanatçıları davet ederek workshoplar vesilesiyle karşılıklı etkileşimde bulunmak arzusundayız. Bu doğrultuda hem müzemizin fuaye alanında hem de oldukça donanımlı olan buz müzemizde çeşitli etkinlikler düzenliyor, misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hazırlanan Cumhuriyet ve Çocuk temalı sergimize de tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Müzemiz, Sosyal Yaşamın Bir Parçası Haline Geldi”

Atatürk Üniversitesinin sanata ve sanatçıya destek misyonuyla açılışını gerçekleştirdiği ve o günden günümüze kadar başarı çalışmaları sanatseverlerle buluşturan Ata Buz Müzesinin Erzurum açısından önemli bir değere dönüştüğünü aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise sıfırın altında 10 derecede, 12 ay boyunca buzdan heykellerin yapılmasına imkân tanıyan müzede, 8 buz üretim makinesi, 16 buz kalıp makinesi, 400 metrekarelik sergi alanının yer aldığını söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eğitim görüp, sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmesi açısından da büyük önem taşıyan Ata Buz Müzesinin kentin cazibe merkezleri arasına girdiğini belirterek: “Hem eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü hem de sosyal yaşamın bir parçası haline gelen Ata Buz Müzemiz, Cumhuriyet ve Çocuk sergisi ile yeniden kapılarını misafirlerine açtı. Birçok anlamlı eserin yer aldığı bu güzel sergimize tüm sanatseverleri davet ediyorum” dedi.

Ücretsiz olarak konuklarını ağırlayan Ata Buz Müzesi, 2 ay boyunca kapılarını açık tutacak.

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