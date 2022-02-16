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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buz soba ziyaretçilerini ısıtıyor

İHA

Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde Türkiye'nin tek buz müzesine sahip Ata Buz Müzesinde yeni yapılan buzdan heykeller meraklılarını bekliyor. Birbirinden ilginç buz eserlerin sergilendiği Ata Buz Müzesi ücretsiz olarak gezilebiliyor. Buzdan soba ve semaver ziyaretçileri ısıtıyor.

Buz soba ziyaretçilerini ısıtıyor

Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde Türkiye’nin tek buz müzesine sahip Ata Buz Müzesinde yeni yapılan buzdan heykeller meraklılarını bekliyor. Birbirinden ilginç buz eserlerin sergilendiği Ata Buz Müzesi ücretsiz olarak gezilebiliyor. Buzdan soba ve semaver ziyaretçileri ısıtıyor.
Erzurum’da yeni nesil üniversite tasarımı ve dönüşümü projesi ile hem sanata hem de sanatçıya destek sağlanıyor.
Buzdan yapılan heykellerin çabuk deforme olmaması için müzenin içerisi sürekli olarak sıfırın altında 5 derece ile sabitleniyor. Müzede buz kalıp makinası, buz kesiminde kullanılan testere ve 400 metrekareyi bulan sergi alanı yer alıyor. Müzeyi gezen ziyaretçilere ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel şölen oluşturuluyor.
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve 20’ye yakın ekibi ile sanatı ışıkla buluşturmaya çalışıyorlar.
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Neslihan Hacıömeroğlu, “Bulunduğumuz mekan Türkiye’de tek olan Ata Buz Müzesi içerisinde bulunuyoruz. Görüldüğü gibi yeni yapılan objelerle müzemize yeni bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan objelerle kendimizi geliştirdiğimiz gibi yeni tasarımlarla çalışma imkanı buluyoruz. Müzemizde bölüm öğrencileri ve bölüm hocalarımızın çalışmaları yer almaktadır. Böyle bir müzede bulunmak tabi ti bizleri de son derece memnun ediyor. Hocalarımızla ve öğrenci arkadaşlarımızla yapılacak yeni objelerin tasarımı ve yapımına karar veriyoruz. Ben moda ve tasarım mezunu olduğum için buz ve tekstili birleştirmeyi planlıyorum” dedi.
Vefa Kocalaz ise Erzurum’un soğuğundan esinlenerek soba ve üzerinde çaydanlık yapmayı tasarladığını belirterek, “Burası her ne kadar soğuk ve yapılan tasarım her ne kadar buzdan olsa bile gelen ziyaretçilerin içini ısıtmayı planlıyoruz. Yaptığım objede soba, tenekenin içerisinde yakılacak odun ve sobanın üzerinde bulunan çaydanlık ile Erzurum kış günlerini anlatmaya çalıştım” diye konuştu.
Yapılacak objelerin kalıptan buzları önce atölye kısmında istenilen ölçülerde kesiliyor, tasarlanan konu kalıp halindeki buz üzerinde çalışılıyor. Buz üzerine tasarlanan konu ince ayrıntısına kadar işleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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