ETÜ Laboratuvarlarında alternatif enerji kaynaklarından hidrojen üretilecek

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) hazırlanan proje, 'TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı' kapsamında destek almaya hak kazandı.

ETÜ Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Güven Turgut’un yürütücülüğünü yaptığı, ETÜ Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Aygün’ün araştırmacı olarak yer aldığı, Proje Danışmanlığını ise Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul ve Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken ile Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Önder Metin’in yaptığı “Yüzey Modifikasyanları İle İki Boyutlu TMDC Yapıların HER Aktivitelerinin İncelenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Dünyada fosil enerji kaynaklarının hızla tüketilmesi ile birlikte çevreye zararlı gazların salınımını azaltabilecek, ucuz, sürdürülebilir ve zararsız bir enerji kaynağı olan hidrojenin enerji üretiminde kullanılabileceğini söyleyen Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Güven Turgut, “Hidrojenin birim kütle başına petrol ve türevlerinden daha fazla enerji içermesi, kullanımında çevreye zararlı ürün vermemesi gibi avantajları ile yeni tür enerji arayışında etkili bir çözüm olarak görülüyor. Hidrojen üretiminde elektrokatalizör olarak kullanılan Platin’e alternatif olarak düşük maliyetli, yüksek verimli ve uzun ömürlü elektrokatalizörlerin geliştirilmesi amacı ile iki boyutlu geçiş metali ikili kalkojen (TMDC) tek tabakalı malzemelerin hidrojen üretim etkinliklerinin artırılması büyük önem arz etmektedir. Projede literatürde ilk kez yeni tür fonksiyonel TMDC yapıları ekibimiz tarafından sentezlenecek. Sentezlenecek bu yapılarda atomik boyutta yüzey değişiklikleri ile hidrojen üretiminin artırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

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