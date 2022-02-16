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Milletvekili Aydemir: ‘Bizim davamız hak dava’ Aydemir: Biz ihya, onlar imha politikası izliyor Aydemir: ‘Yılmayız Allah’ın izniyle’ Aydemir’den Fondaş Medya’ vurgusu Aydemir: ’Halka hizmet yolunda sabit kademiz’

İHA

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazeteciliği tetikçiliğe çeviren ahlaksız yaklaşımları telin etti, 6'lı masanın amacını aktardı, CHP'nin 14 şubat paylaşımını kınadı.

Milletvekili Aydemir: ‘Bizim davamız hak dava’ Aydemir: Biz ihya, onlar imha politikası izliyor Aydemir: ‘Yılmayız Allah’ın izniyle’ Aydemir’den Fondaş Medya’ vurgusu Aydemir: ’Halka hizmet yolunda sabit kademiz’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gazeteciliği tetikçiliğe çeviren ahlaksız yaklaşımları telin etti, 6’lı masanın amacını aktardı, CHP’nin 14 şubat paylaşımını kınadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Liderliğinde Terörle Tarihi Mücadele
Bebek katili bölücübaşının Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilme operasyonunu gerçekleştirenlere müteşekkir olduklarını belirten Milletvekili Aydemir, Türkiye’nin bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle tarihi ve kararlı bir mücadele verdiğini, hainlerin yerle bir edildiğini kaydetti.
Aydemir Gümüşhane’nin Milli Coşkusunu Paylaştı
Sunumunda Gümüşhane’in 15 Şubat 1918’te tarihi bir duruşla düşman işgalinden kurtarıldığını belirten Milletvekili Aydemir, şehitleri rahmetle anarak Gümüşhane’nin 104’üncü kurtuluş yıldönümü coşkusunu paylaştı.
‘Ceddine rahmet olsun’
Basın Toplantısında 15 Şubat 1932’de doğan, 31 Aralık 1988’de hakka vuslata eren Mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi’yi gündeme getirerek, rahmet niyazında bulundu, Arvasi’nin genç nesillere milli ve manevi değerleri kaydeden öğretilerine minnettar olduklarını belirterek, ‘Ceddine rahmet olsun’ dedi.
Aydemir Yalan Habercilik Anlayışını Telin Etti
Milletvekili Aydemir basın toplantısında yalan haberciliği telin ederek, bazı medya organlarının hakikatleri ters yüz ettiğini kayda geçti. Aydemir, "Söylediklerimin tamamını bağlamından koparıp, önünü, arkasını kesip namertçe haber yapan medya organları var, onları telin ediyorum." dedi.
Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, yuvarlak masa etrafında bir araya gelen altı siyasi partiyle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere tepki gösterdi.
‘Bu muhabbet nereden geliyor?’
Yuvarlak masa etrafında bir araya gelen altı muhalefet partisi hakkında daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Aydemir, "Bu altılı masayı yükseklere çıkaran, Türkiye'de vazife yapan bir ecnebi yayın kuruluşu. Bu ecnebi yayın kuruluşu 'özlenen tablo' diye manşet atıyor. Bu muhabbet nereden geliyor? Bunlar, milli ve yerli olana doğal olarak karşı duruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Aydemir’den Fondaş Medya’ Göndermesi
Milletvekili Aydemir, bu medya kuruluşlarının, bağlı olduğu ülkeler adına yayın yaptığını, Türkiye içerisinde bazı kesimlerin de bunlardan daha fazla milli değerlere düşmanlık beslediğini dile getirerek, "Söylediklerimin tamamını bağlamından koparıp, önünü, arkasını kesip namertçe haber yapan medya organları var, onları telin ediyorum. Bunlara 'fondaş medya' diyorum. Böyle edepsizlik olmaz. ‘ diye konuştu.
‘Milletimizle omuz omuza yürüyoruz’
Milletvekili Aydemir, ‘Benim söylediğim ne? Onların yaptığı haber ne? Bu mu gazetecilik? Yazıklar olsun. Bu şekilde 'yıldıralım' diyorlarsa yılmayız. Bizim davamız hak dava. Yılmayız Allah’ın izniyle. Bizim davamız hak bir davadır. Sonuna kadar ardından yürüyeceğiz. Milletimizle beraber yürüyeceğiz. Bizim sözümüz var. Hele bundan sonra yapacaklarımız var Allahın izniyle. ‘ dedi.
‘Bizi halka hizmet yolundan kimse döndüremez’
‘Bu millete, bu ümmete, insanlığa hizmet gayemiz var. Yaptıklarımız da bunu havidir bugüne kadar. ‘ ifadelerini vurgulayan Milletvekili Aydemir, muhalefete ve onlara tetikçilik yapan medya organlarına tepki göstererek, ‘Kudurun, çıldırın, ne yaparsanız yapın. Bu yoldan kimse bizi döndüremez. Bu altılı bir araya gelerek derde deva ne yapmışlar? Benim söylediğim bu. Dertleri, Cumhurbaşkanı'mıza olan düşmanlıkları. AK Parti'ye, milli, yerli olan şeylere düşmanlıkları var, bundan ötesi yok. ‘ ifadelerine yer verdi.
‘Teklif ve programları yok’
Muhalefet için, ‘Biz ihya ederken, onlar imha politikası izliyor ‘ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Elbette muhalefet iktidarın gitmesini ister, bundan doğal ne olabilir? Söylediğimiz şu; 'iktidar gitsin' derken siz ne yapacaksınız? İktidara geldiğinizde ne yapacaksınız? Bunların bütün derdi milleti aldatmak. Teklif ve programları yok. O altılı masa, gayri samimi ve içtenliği olmayan bir masadır. Oradakilerin hiçbirinin, bir diğerine muhabbeti yoktur. Tek dertleri yıkmak, yok etmektir. Biz ihya ederken, onlar imha politikası izliyor. Bunlar, milletten cevaz alamayacaklardır." diye konuştu.
‘Altılı bir araya gelmiş, ne yapmış bugüne kadar?’
Basın toplantısında, ‘Altılı bir araya gelmiş ne yapmış bugüne kadar?’ sualini soran Milletvekili Aydemir, ‘ Derde deva, sadre şifa bir tane ifadeleri var mı bunların? Dertleri ne? Cumhurbaşkanımıza olan düşmanlıkları. AK Partiye olan düşmanlıkları, milli yerli duruşa olan düşmanlıkları. Ötesi yok. ‘ vurgusunu paylaştı.
Aydemir’den İstanbul Büyükşehir Örneği
Muhalefetin yalana dayalı bir politika izlediğine, samimi olmadığına işaret eden Milletvekili Aydemir İstanbul Büyükşehir Belediyesini gündeme getirdi. Aydemir, ‘Tevfik Göksu başkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamaları var. Diyor ki, ‘siz samimi iseniz, hükümeti suçluyorsunuz ya doğalgaz fiyatları üzerinden, enflasyon üzerinden. Elinizde imkan var. Buyurun dağıtımını yaptığınız doğalgaza yüzde 23 zam uyguluyorsunuz, kar uyguluyorsunuz. Almayın bu karı’ diyor. ‘ Hadi bakalım, samimiyet testi. ‘Halk ekmeğe zam yapmayın’ diyor Göksu. İşte samimiyet testi. ‘ dedi.
‘Bunların bütün derdi milleti aldatmak’
Milletvekili Aydemir, ‘Azizi milletimize şunu söylüyoruz; bakın bunların bütün derdi milleti aldatmak. Allah muhafaza ellerine fırsat geçse milleti çok kısa sürede ekmeğe muhtaç ederler. Yaklaşımları bu. Yalan ve iftiradan beslenen bir halleri var. Mertlik yok, yiğitçe çıkıp karşımıza yaptıklarımızı tenkit yok. Sadece iftira var. ‘ diye konuştu.
‘Biz proje ve yatırımları konuşuyoruz, ya onlar? ‘
Milletvekili aydemir, ‘Biz her basın toplantısında, Genel Kurulda mutlaka ama mutlaka eserlerimizden, verdiğimiz hizmetlerden bahsediyoruz. Geleceğe yönelik projelerimizden bahsediyoruz. Yatırımlarımızdan bahsediyoruz. Bütün Milletvekili arkadaşlarımız bunu yapıyor. Ama muhalefetten buraya gelip de tenkidin dışında teklifte bulunan var mı? Yok. Çünkü hamule yok, birikim yok. Bu milleti, bu devleti dert edenleri yok. ‘ kaydını düştü.
‘Bunlar ahlak fukarası’
Yerli ve Milli aşı Turkovac için üretilen spekülasyonlara sert tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘ Turkovacı tenkit ediyorlar. Dünyada 9 ülkenin aşısı var, biri de bize ait. Muhalefetin işi tenkit etmek yalan söylemek. Güya aşı etkisizmiş gibi bir propagandanın içerisine girdiler. Böylesi bir muhalefet olur mu? Bunların yaklaşımı bu. Bunları prezante eden, bunları kamuoyuna duyurmaya çalışan gazeteciler sözde gazeteciler. Gazeteci değil bunlar. Bunlar ahlak fukarası, bunlar haysiyet fukarası. Haysiyet celladı bunlar. ‘ dedi.
‘Biz hakkı teslim ediyoruz’
Milletvekili Aydemir, ‘Biz yapılan güzellikleri de anlatıyoruz. Varsa noksanımız onları da kayda geçiririz. 15 şubat Tarihimizde önemli bir zaman dilimidir. Kenya’da bölücü başının, vatan haini APO’nun yakalandığı gündür. Yakalanmasına ve ülkeye getirilmesine kimin katkısı olmuşsa, o günkü devletimizi yönetenlerin hepsine şükran borcumuz var. Bölücübaşını oradan derdest edip getiren herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradan hak teslim ediyoruz. O gün kim bu yakalamaya katkı sunmuş, devlet kademelerinde vazife almış kim varsa hepsini gönlümüzde tutuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. ‘ niyazında bulundu.
Terörle Etkin Ve Kararlı Mücadele
Türkiye’nin terörle çok ciddi, kararlı, etkin biçimde tarihi bir mücadele verdiğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve ilgili bürokrasi kesimindeki isimlerin liderliğiyle bu hainleri yer ile yeksan ettik. Yerin dibine gömdük. 100’ün altına düştü terörist sayısı. Yok ettik, yok edeceğiz. Bir tanesi bile kalmayacak. Bizim beklentimiz şudur, biz nasıl ülkemizde yapılan güzel icraatlere müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorsak, onlar da gelsinler yapılan güzellikleri anlatsınlar. Ha içleri almıyor, içlerinden böyle bir şey gelmiyor, o zaman iftira atmasınlar. Varsa tenkitlerini yapsınlar, teklifleri varsa dile getirsinler. Bizim talebimiz budur. Ama teklifleri yok. Millet için bir şey üretmemişler. Muhalefet böyle bir muhalefet. O yüzden ülkemiz adına endişe duyuyoruz. Bu yalanları, Biz onların yalanlarını, iftiralarını deşifre edeceğiz. ‘ ifadelerine yer verdi.
‘Halkımız muhalefete sandıkta demokrasi dersi verecek’
Halkın 2023 Haziran seçimlerinde muhalefete tarihi bir demokrasi dersi vereceğini beyan eden Milletvekili Aydemir, ‘O altılı masa gayri samimi, içtenliği olmayan bir masadır. Oradakilerin hiçbirinin bir diğerine karşı muhabbeti yoktur. Tek dertleri yıkmak, yok etmek. Dertleri bu. Milletimiz hakikatleri görüyor. Allah’ın izniyle bunlar hiçbir zaman milletten cevaz alamayacaklardır. Göreceğiz, 2023’te bunlara sandıktan özel bir tokat gelecek. Bu milletin milli bir tokadı gelecek. Her tarafta Hakkari’den Sinop’a; Tekirdağ’dan Konya’ya, vatanın her sathında insanımız bileniyor ki, bunlara bir demokrasi dersi daha versin. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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