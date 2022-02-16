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Banyo yaparken kazayla kendini yaktı Yasin Çintimar: “Sıcak su döktüm, elektriğe çarpıldım sandım”

İHA

Erzurum'un Gökçebük köyünde banyo yaptığı sırada fark edemediği sıcak suyu başından aşağıya dökerek kendini yakan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Banyo yaparken kazayla kendini yaktı Yasin Çintimar: “Sıcak su döktüm, elektriğe çarpıldım sandım”

Erzurum’un Gökçebük köyünde banyo yaptığı sırada fark edemediği sıcak suyu başından aşağıya dökerek kendini yakan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Gökçebük Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Çıntımar (35), 8 Şubat'ta evinde banyo yapacağı sırada kovada bulunan suyun sıcak olduğunu fark etmeyerek, kontrol etmeden üzerine dökünce vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Yanan Çıntımar, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı.
Yaşadığı olayı anlatan Yasin Çıntımar, “Rahatsızdım, sanırım gece saat 24.00 sıralarıydı. Evin kazan dairesine su geliyor, burada ısıtıcı da var, suyun içine ısıtıcı koymuştum. Suları karıştırırken bir kovayı ılık su ile karıştırdım, diğerine de dalgınlıkla ılık su katmamışım. Küçük sandalyeye oturdum. Dalgınlıkla ılık su yerine sıcak su koyduğum kovadan maşrapa su alıp başımdan aşağıya döktüğümü hatırlıyorum. Sıcak suyu başımdan aşağıya döktüğüm an ilk önce elektriğe çarpıldım sandım. Kendime gelip elimde maşrapayı görünce üzerime döktüğüm sıcak sudan yandığımı hatırladım. Ağabeyim Fatih beni hemen Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne getirdi. Sıcak sudan dolayı başımda ve göğsümde yanıklar oldu. 8 gündür Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavim sürüyor. Benimle ve diğer hasta arkadaşlarımla ilgilenen doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısına kadar herkese teşekkür ederim. Sizlere tavsiyem, nerede olursanız olun banyo yaparken suyu kontrol edin sonra yıkanın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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