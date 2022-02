Mutlu Çarşamba ile yüzleri güldü

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Mutlu Çarşamba’ Projesine katılarak özel öğrencilerin yüzme etkinliğini izleyen Vali Okay Memiş, Erzurum’da 2000 bin rakımda bulunan Yüksek İrtifa Kamp Sahalarının ve Tam Olimpik Yüzme Havuzunun Türkiye, Avrupa ve Dünya Sporu için önemli bir yüksek irtifa Merkezi olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında engelli genç ve çocuklar, hem spor yapıyor.

Erzurum GSİM’nin bütün spor tesisleri ile Tam Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen “Mutlu Çarşamba” Projesi tam gaz devam ederken Erzurum Valisi Okay Memiş, Olimpik Yüzme Havuzunda Yapılan etkinliğe katıldı.

Özel çocukların, gençlerin ve ailelerin yakın bir ilgi gösterdiği Vali Okay Memiş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, özel misafirler ile ailelerine çocuklarını spora gönderdikleri için teşekkür ettiler.

Devletimiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Erzurum’a kazandırdığı Tam Olimpik Yüzme Havuzu’nun Türkiye’nin Avrupa’nın ve Dünya’nın yüzmedeki en önemli yüksek irtifa kamp merkezi olduğuna işaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Erzurum kış ve buz sporlarında iddialı bir kent. 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden 7 sporcudan ikisi Erzurumlu. İnanıyorum ki, bundan sonra olimpiyatlara daha fazla sporcu göndereceğiz ve de onlardan beklentilerimiz büyük olacak” dedi.

Yüzme Havuzumuz Dünyanın Gözdesi

Erzurum GSİM’ye ait Palandöken ilçesindeki Tam Olimpik Yüzme Havuzunun sadece ülkemizin değil Avrupa ve Dünyanın da en önemli yüksek irtifa kamp merkezi olduğunu söyleyen Vali Okay Memiş, “Hem futbolda yaz kamplarında Erzurum çok önemli bir yüksek irtifa merkezi. Hem de yüzme de Avrupa’da Almanya, İtalya, Hollanda, Yunanistan, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Sırbistan, Bosna Hersek, Malta ve daha bir çok ülkenin yüzücüleri buraya gelerek kamp yaptılar. Hatta bir çok ülke birden fazla burayı kamp için tercih etti. Burası 2000 rakımda bulunan Türkiye’nin tek yüksek irtifa tam olimpik yüzme havuzu. Dolayısıyla sporcular ve takımlar burada adeta doğal doping alarak yarışlara katılıyorlar” diye konuştu.

Tesislerimiz 7/24 Açık

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında özel çocukların ve gençlerin GSİM’nin tüm spor tesislerinden faydalandıklarını belirten Vali Okay Memiş, “Tüm tesislerimizin kapıları 7/24 saat açık. Biz sabah 08’de tesisin kapılarını açıp, 17:00’de tesislerimizin kapılarını kapatmıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın ve Erzurum halkının tesislerimizden faydalanmalarını ve spor yapmalarını sağlıyoruz. Yeter ki, sizler spor tesislerimize gelin ve spor yapın” dedi.

Hem Spor Hem Eğlence

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, “Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Mutlu Çarşamba’ projesi kapsamında engelli genç ve çocuklar, hem spor yapıyor, hem eğleniyor. Okul ve evlerinden alınarak Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerine getirilen engelli bireyler, atletizm, güreş, jimnastik, tenis ve yüzme branşlarında uzman eğiticiler eşliğinde spor yapma imkanı buluyor. Başlatılan proje kapsamında, Erzurum'da engellilere eğitim veren okullardan öğrenciler Valiliğimiz, İl Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sporla buluşturuluyor. Bu insanların kendilerini en iyi ifade edebileceği, mutlu olabileceği alanların başında spor ve sanat gibi uğraşlar geliyor. Onları ne kadar bu tür etkinliklerle buluşturursak, o kadar çok mutlu olacaklardır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.