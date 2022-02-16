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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Entegre tıp sempozyumun 5'incisi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

İHA

Entegre tıp sempozyumun 5'incisi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AYTAM) yürütücülüğünde, Atatürk Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi (GETAT) ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) iş birliğinde gerçekleştirilen Entegre Tıp Sempozyumunun 5'incisi Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlendi.
Programda; geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerine, kanıta dayalı veri yaklaşımlarına, hangi yöntemin hangi hastalıklarda uygulanabileceğine, akupunktur etki mekanizmasına ve geleneksel tıp tarihine değinildi.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren 5. Entegre Tıp Sempozyumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Suat Sincan: “Her yeni bir sempozyumda kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Hastalarımız için daha iyi, faydalı ve güzel faaliyetler yapmak için çabalıyor, aynı zamanda bilgilerimizi aktaramaya gayret ediyoruz” dedi.
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hamidullah Uyanık ise bu sene 5'incisi düzenlenen sempozyumun yüz yüze yapılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Geleneksel tıp uygulamalarıyla ilgili üniversitemizde birçok güzel hizmet verilmekte. Özellikle AYTAM merkezi akademik kadrosu ile yıllardır geleneksel tıp uygulamalarını bilimsel bir çerçevede geleceğe aktarıyor. Sempozyumun düzenlenmesine verdiği katkılardan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere, Düzenleme Kuruluna ve AYTAM’a teşekkür ederim.”
Atatürk Üniversitesinin Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birisi olduğunu ve böylesine köklü bir üniversitede görev yapıyor olmaktan gurur duyduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi ise: “Ülkemizin sağlık alanında yetişmiş insan kaynağına katkı sunan Tıp Fakültemiz ayrıca, Doğu Anadolu Bölgemizin sağlık hizmetleri noktasında da yükünü çeken kurumların başında geliyor. Bilimsel çalışmalarda da öncü oldukları için kendileriyle iftihar ediyorum. Bu tarz bilimsel ve halka yönelik toplantılar tertip edilmesinden dolayı da sizleri kutluyor, sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Sempozyum Çerçevesinde Birçok Geleneksel Tedavi Yöntemleri Ele Alındı
Üç oturum şeklinde gerçekleşen ve tıp alanına yönelik önemli konuların konuşulduğu programda katılımcılar güncel meselelere yönelik fikirlerini dile getirdiler. Bu kapsamda Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ezel Bilge Yerli’nin ilk oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda, Dr. Öğr. Üyesi Gülden Sincan “Tarihçe ve Yönetmelik”, Prof. Dr. Yasemin Çayır “Akupunktur”, Doç. Dr. Kenan Taştan ise “Bilinçaltının Dili: Hipnoterapi” konularını ele aldı.
Dr. Öğr. Üyesi M. Akif Nas’ın ikinci oturumun başkanlığını yaptığı programda, Dr. Öğr. Üyesi İdeal Beraa Yılmaz Kartal “Ozonterapi”, Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Bayraktar “Aile Hekimliğinde Refleksoloji”, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Baygutalp “Kupa Terapisi” başlıklı konulara değindi.
Son oturumun Dr. Öğr. Üyesi Esra Çınar Tanrıverdi’nin başkanlığında gerçekleştiği sempozyumda, Prof. Dr. Hüsnü Kürşad “Nöralterapi Uygulamaları”, Prof. Dr. Zülal Özkurt “Fonksiyonel Tıp Uygulamaları”, Dr. Öğr. Üyesi Suat Sincan ise “Frekans Tıbbı Uygulamaları” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.
Kapanış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hamidullah Uyanık, birimlerin ortak çalışmalarda buluşmasının oldukça önemli olduğunu ifade ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm vizyonu çerçevesinde uygulanan yöntemlerinin kurumlararası birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu belirtti.
Uzman katılımcıların, çok sayıda akademisyenin ve öğrencilerin katılım sağladığı program teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi.

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