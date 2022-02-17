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İmkansızlıklar 'altın kızlara' engel olmadı Antrenörleri ve spor salonları olmayan görme engelli kızlar 3 altın madalya kazandı

İHA

İmkansızlıklar 'altın kızlara' engel olmadı Antrenörleri ve spor salonları olmayan görme engelli kızlar 3 altın madalya kazandı

Erzurum’da görme engelli 3 genç sporcu, antrenörleri ve antrenman sahaları olmadığı için sosyal medya platformlarından izledikleri judo videoları ile evlerinde antrenman yaparak 3 altın madalya kazandı. Kıyafetleri yardımsever bir iş adamı tarafından turnuvadan 2 gün önce temin edilen görme engelli gençler, imkansızlıklar içerisinde inanılmazı başardı.
Erzurum’da yaşayan yüzde 80 görme engelli Zeliha Dinler (19), yüzde 60 görme engelli Hatice Atalay (19) ve yine yüzde 60 görme engelli olan Saadet Atalay (18), merak sardıkları judoda tarihi bir başarıya imza attı. Palandöken Spor Kulübü'ne kayıtlı olan üç görme engelli arkadaş, antrenman yapacakları bir salonları olmadığı için evlerinde antrenman yaparak turnuvaya hazırlandı. Genç kızlar, antrenör bulamadıkları için görme engeli daha az olan arkadaşlarının sosyal medya platformlarından judo antrenmanlarını izleyip onlara anlatmasıyla turnuvaya hazırlık yaptılar.
Turnuvaya gitmek için kıyafet bulamayan görme engelli gençlere yardımsever bir iş adamı turnuvadan 2 gün önce kıyafet hediye etti. Kıyafetlerine kavuşan gençler, Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası'na katılmak için yola çıktı. Burada kıyasıya mücadele veren görme engelli gençler, imkansızlıkların kendilerine engel olmadığını kanıtladı. Saadet Atalay 70 kilogramda j2 kategorisinde altın madalya, Zeliha Dinler 63 kilogramda j1 kategorisinde altın madalya ve Hatice Atalay 63 kilogramda j2 kategorisinde altın madalya kazandı. Ayrıca Palandöken Spor Kulübü sporcularından görme engelli Zeliha Sulanç ise 21 yaş büyüklerde gümüş madalya kazandı.

“Video izleyerek altın madalya kazandık”
Zeliha Dinler, video izleyerek altın madalya kazandığını ifade ederek, “Kendi kategorimde Türkiye 1.'si oldum. Biz çok az bir zamanda antrenman yaptık. Judo kıyafeti bulamıyorduk, hocalarımızdan rica ettik onlar bize ayarladı. Ben judoya gideceğimizi duyduğum andan itibaren video izleyerek çalıştım. Antrenör yoktu, oradan video izledim. Çok çalışamadık ama güzel bir netice aldık. Çok şaşırdım, böyle bir derece beklemiyordum. Genelde evde antrenman yapıyorum. Belirli gideceğimiz bir yer yok, o yüzden genelde evde oluyor. Benim yüzde 80 görme engelim var. Bu şartlarda kendim bir şeyler elde etmeye çalıştım. Bizim imkanımız yoktu, bunları yaptıysak imkan verilince daha güzel başarılar elde edebiliriz” dedi.

“Kimin evi müsaitse orada antrenman yaptık”
Saadet Atalay ise spor salonu olmadığı için müsait olan evlerde antrenman yaptıklarını kaydederek, “Yüzde 60 görme engelliyim. Kendi kategorimde altın madalya aldım. Arkadaşlarımla video izleyerek çalıştık. Kimin evi müsaitse orada çalıştık. Spor salonumuz olmadığı için bu yolu seçtik. Evlerde yapmak zorunda kaldık” diye konuştu.
Antrenmanlarını sürdüren ve hedeflerini daha yükseğe taşıyan judocu gençler, kendilerine antrenör ve çalışabilecekleri bir spor salonu istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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