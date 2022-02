İmalat sanayi Kudaka ile güçleniyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Erzurum’da imalat sektöründe faaliyet gösteren Er Oluşum Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ile Bayramoğlu Yem ve Un San Tic. A.Ş. firmalarına yaklaşık 3 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlayarak bölgedeki yatırım hamlelerine devam ediyor.

“Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı2” kapsamında onaylanan ve faizsiz kredi desteğini öngören iki projenin destek sözleşmeleri düzenlenen törenle imzalandı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, şirket temsilcileri Yunus Bayramoğlu, Emine Bayramoğlu Dursun, Abdullah Karadağ ve Ajans yetkilileri katıldı.

Er Oluşum Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. tarafından uygulanacak olan “Mevcut İşletmemizin Fiziki ve Teknolojik Altyapısını İyileştirerek Ürün Çeşitliliği ve Kapasite Artışı” isimli proje kapsamında, hali hazırda faaliyet gösteren imalathanenin makine ve ekipmanları satın alınarak üretim kapasitesinin arttırılması planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 22 yeni istihdam hedefleniyor.

Bayramoğlu Yem ve Un San Tic. A.Ş. tarafından yürütülecek olan “Modern Teknolojisi İle Bayramoğlu Yatırımının Tamamlanması ve Sürdürülebilir Rekabet Avantajının Korunması” isimli proje kapsamında, üretilen gıda ürünlerinin paketlenme sürecine katkı sağlayarak makine ve ekipman satın alımları yapılacaktır. Mevcut imalathanesinde üretim yapan firma, projenin hayata geçirilmesi sonrasında % 20’lik bir üretim kapasitesi artışı ile 3 yeni istihdam planlanıyor.

Projeler kapsamında, Erzurum bölgesinde faaliyet gösteren ve imalat yapan şirketlerin yapılacak yatırımlar ile hem üretim kapasitelerini ve satış miktarlarını arttırmaları hem de istihdam artışı yoluyla bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamaları öngörülüyor.

Toplam yatırım tutarı yaklaşık 3 milyon TL olan 2 projeyle dünya genelinde önemi her geçen gün artan gıda sektörü ve ülkemizin ihracat alanında güçlü olduğu sektörlerden biri olan tekstil sektöründe bölge adına olumlu adımlar atılmış olacak ve yatırımların büyüyerek daha büyük gelişmelere ön ayak olması sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.