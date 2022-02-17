Erzurum'da kaçak silah tamirhanesine baskın



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da jandarmanın kaçak silah tamirhanesine yaptığı baskında, 2 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Şubat günü Kazım Karabekir Mahallesinde kaçak silah ticareti ile silahların bakım ve tamiratının yapıldığı bir iş yerine baskın yaptı. 2 kişiyi suçüstü yakalayan jandarma, yaptığı aramada 5 adet el yapımı ruhsatsız seri numarası olmayan 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet el yapımı ruhsatsız seri numarası olmayan 7,65 milimetre çapında tabanca, 3 adet markasız ve ruhsatsız seri numarası olmayan av tüfeği, 10 adet 9 milimetre çapında tabanca namlusu, 6 adet seri numarasız tabanca üst kapak takımı, 6 adet tabanca kabza ve gövdesi, 58 adet seri numarasız tabanca şarjörü ele geçirdi. Aramada ayrıca 1 adet freze makinesi, 2 adet matkap, 1 adet taşlama makinesi ile silah tamir, bakım ve yapımında kullanılan 154 adet iğne, 201 adet yay, 36 adet icra mili, 23 adet tetik, 78 adet pim bulundu. Suçüstü yakalanan 2 kişi İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2022-02-17 13:23:58



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