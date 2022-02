Aydemir: ‘Hakikatleri seslendirmeyi sürdüreceğiz’ Aydemir: ‘Erzurum Türk Tarihi’nin adresidir’ Aydemir: ‘Daima uyanık olmalıyız’ Aydemir Dadaşköy’ü gündeme taşıdı Aydemir’den Diyanete yönelik karalamaya sert tepki

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de yaptığı basın toplantısında ülkedeki sosyoekonomik gündeme ilişkin tespitleri paylaştı, AK Dava’nın hizmet felsefe ve siyaset üslubunu aktardı.

Aydemir’den Trol Medya Vurgusu

Hakikatleri tersyüz eden yayın organlarına sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ülkenin gerçek gündemini karartmaya çalışan bu tip yayın organlarını trol medya olarak adlandırdı. Aydemir, ‘Biz hakikatleri her daim söylemeye devam edeceğiz’ kaydını düştü.

‘Hazır ol cenge eğer ister isen sulhü salâh’

16 Şubat 2016’nın Ermeni mezalimini ayyuka çıkaran Rus işgalinin yaşandığı meş’um bir gün olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, “Hazır ol cenge eğer ister isen sulhü salâh." notunu düştü. 1916 Rus işgalini yaşayan Erzurum gibi hususi bir adrese vurgu yapmanın bir vecibe olduğunu aktardı.

‘Muazzez ecdada rahmet’

Basın toplantısında Erzurum Dadaşköy’ü gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, Dadaşköy’ün1453’de inşaa edilmiş camisi, bin beş yüz yıllık mezarlığı, Padişah hediyesi palandökendeki yaylasıyla her zerresi tarih olan bir belde olduğunu aktararak, ‘Muazzez Ecdada rahmet’ ifadesini kullandı.

‘Davamız gençlerimizin ufkuna hizmet etmektir’

Üniversiteye girişte uygulanan baraj puanının kaldırılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu, AK Partinin iktidar olduktan sonra üniversite sayısının artırılarak gençlere il il yüksek öğretim imkanı sunulduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Davamız gençlerimizin ufkuna hizmet etmektir’ dedi.

Aydemir’den Diyanet İşlerine Yönelik Karalamaya Sert Tepki

6’lı masaya methiyeler düzen bir ecnebi yayın kuruluşunun, “Hafızlık Kursu” gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Yaptıkları yayıncılık değil; 5. Kol hizmeti. ‘ nitelemesinde bulundu.

Yeni destekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, 15 Milyar TL'lik yeni sosyal destek paketi, 4 milyon haneye doğalgaz, 4 milyon haneye elektrik, yurtlarda kalan gençlere 570 TL'den 750 TL'ye çıkarılan eğitim desteklerinin millet nezdinde minnettarlıkla karşılandığını aktaran Milletvekili Aydemir, ’Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ dedi.

Aydemir: ‘Derdiniz ne?’

Milletvekili Aydemir, bir basın yayın organında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık eğitimine yönelik haberine tepki göstererek, "Bu, vatandaşın talebi olduğu için yapılmış. Talep olmasa zaten bir müddet sonra kapanır gider. Derdiniz ne? Yıkmak. Biz ihya, siz imha politikası güdüyorsunuz." dedi.

Aydemir: ‘Sen kimsin?’

Milletvekili Aydemir, "Türkçe isim kullanan ecnebi bir yayın organının, yayıncılık yerine aleni olarak muhalefet ettiğini" söyledi. Bu medya organında, Diyanet'in hafızlık kursunun eleştirildiğini dile getiren Aydemir, "Seni ne ilgilendirir, sen kimsin?" diye sordu.

‘Hep hakikatleri dile getireceğiz’

Diyanet İşleri Başkanlığının yerinde bir çalışma yaptığını, bir vakıf aracılığıyla hafızlık eğitimine özel bir zemin oluşturduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "Bu, vatandaşın talebi olduğu için yapılmış. Talep olmasa zaten bir müddet sonra kapanır gider. Derdiniz ne? Yıkmak. Biz ihya, siz imha politikası güdüyorsunuz. İmha ederken de sağınıza solunuza bakmıyorsunuz. Bunlar yerli midir, milli midir? Vatandan yana mıdır, değil midir? Hiç onlara da bakmıyorlar. Üzüldüğümüz, rahatsız olduğumuz bu. Bizi şurada söyleten bunlardır. Ama sonuna kadar söyleyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne tür iftiralar, dedikodular, yayıncılık sahasında kes yapıştır, önünü arkasını kopar, ortaya ver, linç ettir anlayışı olsa da hakikatleri dile getireceğiz." diye konuştu.

‘Erzurum üç hecelik bir şehir değildir’

Milletvekili Aydemir’in basın toplantısı gündeminde yine Erzurum ve tarihi vardı. 16 Şubat’ın Erzurum hafızasında yer etmiş bir tarih olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘1916 yılında Rusların Erzurum’u işgal ettiği gündür. Geldikleri gibi gittiler, ancak, giderken arkalarında bir büyük yıkım bıraktılar. Ermeni çeteleri binlerce insanımızı katletti. Bu zemini Ruslar oluşturdular. 1916’da işgal ettiler, 1918 12 Mart’ında onları bütünüyle bertaraf ettik. Ne ki, o zaman diliminde de çok sıkıntılı, netameli bir vasat geçti. Bundan dolayı Erzurum’da o yaşananlar bütün Erzurumlunun hafızasına kazındı.’ dedi.

‘Milletçe uyanık olmamız lazım’

Tarihimizi unutmamamız gerektiğine işaret ederek, ‘Eğer uyursak uyanamayız’ tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Dün Genel Kurulda birisi konuşma yapıyor, malum birisi. Bu işlere de teşne birisi. Utanmadan, sıkılmadan, birlikten beraberlikten bahsediyor ama arka planda da şuna vurgu yaparak konuşuyor. Diyor ki, ‘güvenliğe çok para ayrıldı. Nedir bu savaş politikası?’. Oysa savaş politikası yok. Bütün tarihimizde savaşa dönük bir yaklaşımımız olmamıştır. Ama biz şunu biliyoruz ki ‘Eğer uyursak uyanamayız.’ Öyleyse uyanık olmak lazım. ‘ diye konuştu.

‘1916’lar unutulmamalı’

Milletvekili Aydemir, ‘1916’daki o zemin unutulmamalı. Binlerce insanımızı, aralarında dedelerimin de olduğu insanımızı şehit ettiler. Gencecik insanlarımızı, 20’li yaşlardaki gençlerimizi şehit ettiler. Öyleyse 1916’ları unutmayacağız. O işgalleri unutmayacağız. Öyleyse biz de her daim hazırlıklı olacağız. ‘ kaydını düştü.

Milletvekili Aydemir, ‘Hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır vasata yerleştirmeye çalıştığı hakikat de budur. Bugün eğer İHA’lar, SİHA’lar varsa, bugün Eğer Azerbaycan Karabağ’ı bağımsızlığına yeniden kavuşturmuşsa, işte bu yaklaşımımızdan dolayı olmuştur. Her zaman alesta olmak, hazır durumda bulunmak lazım. Yani ‘istiyorsan sulhu salah, mutlaka cenge hazır olmak lazım’. Tarzımızın bu olması lazım. ‘ dedi.

‘Erzurum özel bir şehirdir’

‘Erzurum sıradan bir adres, il değildir. Erzurum üç hecelik bir il değildir. Erzurum tarih yazan bir şehirdir. ‘ takdim ve tarifini yapan Milletvekili Aydemir, ‘Herhaliyle böyledir. Erzurum’da Dadaşköyü’müz var. Merkezde, oraya gidin, orada tarihi, eser eser görürsünüz. Türk Tarihini görürsünüz. Fatih Sultan Mehmed zamanında yapılmış camisi vardır. Mezarlığına gidin, orada ecdadımız medfun durumdadır. Ta 1400’lü yıllardan. Gidin, Dadaşköy’ün yaylasına gidin, 1100’lerde camiye vakfedilmiş. Tarihi bir şehirden bahsediyoruz. Erzurum’dan bahsediyoruz. Özel bir şehirden bahsediyoruz. 1916’da yaşanan işgali mutlaka ama mutlaka genç nesiller zihinlerine kazımalı. Ve gençlerimiz bunu unutmamalı ve unutmayacağız ki milletimizin zirvelere yürüyüşü devam etsin. ‘ ifadelerine yer verdi.

Arif Şentürk ve evladı fatihan

Basın toplantısında Rumeli Türkleri ve Türkülerinin sesi olan Arif Şentürk’ü rahmet niyazlarıyla anan Milletvekili Aydemir, ‘Yüreğimizde hüzün var. Rumeli’nin bayrak isimlerindendi. Onun seslendirdiği türkülerimizi dinlediğimizde ruhen özel bir iklime yönelirdik. Rumeli ve Balkanlar yüce milletimizin damgasını vurduğu milli adreslerdir. Evladı Fatihan’ın mekanlarındandır Rumeli ve Balkanlar. Bizim fevkimizde bir bilinç oralarda yaşıyor. Evladı Fatihan’ın izleri hala diri ve canlı. Tarihimizi asla unutmayacağız, onun içinde bu bayrak isimlere saygımız hep devam edecek. Bu vesileyle Arif Şentürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz. ‘ dedi.

‘Bir problemi daha giderdik’

Sunumunda yükseköğretim alanında kaydedilen yeni bir gelişmeye dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bizim tarzımız millidir. Milli yürüyüş üslubumuz yerlidir. Biz bir problem varsa onu çözmek, izale etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bakın AK Parti 2002’de iktidara geldiğinde sayısı 30’a ulaşmayan üniversitelerimiz vardı. Bugün bu sayı 261’e ulaşmış durumdadır. Biz geldiğimizde harçlar vardı, kaldırdık hepsini. Sonra üniversiteye girişte baraj diye bir sıkıntı çıktı. YÖK başkanlığımız bu barajı kaldırdı. Üniversite sınavlarına giren herkes istediği tercihi yapabilecek. Tabi ki puanına göre. Bundan dolayı YÖK başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir problemi daha giderdik. ‘ diye konuştu.

‘Bizim siyasetimiz eser ve çözüm siyasetidir’

Milletvekili Aydemir, ‘Biz problemleri saklamayız, çözeriz. Keşke muhalefette bu tarzımızı öğrense ve buna göre hareket etse. Oysa bizde muhalefet yalnız tenkit ediyor ve ecnebi basın tarafından korunan ve kollanan bir hale gelmiştir. 6’lı masayı teşvik eden, yücelten Türkiye’de isminin yanında Türkçe ibaresini kullanan bir yayın organı aleni biçimde muhalefet ediyor. Yayıncılık yapmıyor. Böyle şey olur mu? ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.