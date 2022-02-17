Rektör Çomaklı, ÜAK yönetim kurulu toplantısına katıldı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) yönetim kurulu toplantısı uzun bir aradan sonra yüz yüze olarak yapıldı.

ÜAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın öncülüğünde gerçekleşen toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile diğer ÜAK Yönetim Kurulu Üyeleri olan Ankara, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar, Bakırçay, Erciyes, İstanbul, İstanbul Aydın, İstanbul Teknik, Manisa Celal Bayar, Recep Tayyip Erdoğan ve Sabancı Üniversitesi rektörleri, temsilcileri ve ÜAK yetkilileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ÜAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yükseköğretim planlaması içinde, üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük tasarılarını ve aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamakla görevli biri kuruluş olan ÜAK’ın yeni dönemde de bu misyonlara uygun şekilde çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından ÜAK Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdulkerim Çalışkan; ÜAK'ın çalışmaları, atama süreçleri, yapılacak olan mevzuat değişikliklerinin gerekçeleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Üniversitelerin durum değerlendirmeleri ile başlayan görüşmede; doktora ve sanatta yeterlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların görüşülmesi, ÜAK’a yapılan başvuruların incelenmesi ve diğer gündem maddeler hakkında kurul üyelerinin görüş ve önerileri ele alındı.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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