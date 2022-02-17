Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Eyüpspor: 1

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Spor Toto 1. Lig’in 25. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Müsabaka 11’lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar:

9. dakikada Hasek’in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Olanere’nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

16. dakikada ceza sahası dışından Mücahit’in şutu kaleciden döndü. Tekrar topla buluşan Mücahit’in ortasına iyi yükselen Eren’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

30. dakikada Estrela’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Olanere’nin sert şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.

59. dakikada Mücahit’in soldan ortasında müsait pozisyondaki Novikovas’ın sert şutu üstten dışarı çıktı.

78. dakikada sol taraftan Bülent’in ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Dibba’nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

82. dakikada sağ taraftan Novikovas’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Oltan’ın vuruşu filelerle buluştu. 10

87. dakikada ceza sahasına giren Oğulcan’ın şutunda kaleciden seken topu Cenk Ahmet tamamladı. 11



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Cem Özbay xx, Mert Bulut xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xx, Aykut xx, Mustafa Akbaş xx, Mücahit xx, Estrela xxx, Hasek xx (Gökhan Alsan dk. 61 xx), Novikovas xxx (Süleyman dk. 88 ?), Eren xx (Shala dk. 88 ?), Emircan xx (Malle dk. 77 xx), Olanare xx (Oltan dk. 61 xxx)

Yedekler: Göktuğ, Oğuzhan, Gökhan Kardeş, Eyüp, Yakup

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Eyüpspor: Çağlar xx, Popov xx, Bülent xx, Yalçın xx, Mezague xx, Badji xx (Mete dk. 85 ?), Bekir xx (Mikail dk. 81 ?), Ahmed xx (Timur dk. 67 xx), Dibba xx (Cenk Ahmet dk. 81 xx), Sekidika xx (Umut Bulut dk. 67 xx), Oğulcan xxx

Yedekler: Kubilay, Buatu, Enes

Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: Oltan (dk. 82) (BB Erzurumspor), Cenk Ahmet (dk. 87) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Timur (Eyüpspor), Mustafa, Mücahit (BB Erzurumspor)

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