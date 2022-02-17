BB. Erzurumspor - Eyüpspor: 1 - 1



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ö.Faruk Turtay, Cem Özbay,Mert Bulut

BB.ERZURUMSPOR: Szumski Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Hasek (Dk. 61 Gökhan Alsan), Estrela, Emircan Altıntaş (Dk. 77 Aly Malle), Eren Tozlu (Dk.88 Shala), Novikovas (Dk.88 Süleyman Koç), Olanare (Dk. 61 Oltan Karakullukçu)

EYÜPSPOR: Çağlar Akbaba Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Ahmet Ildız (Dk. 67 Timur Temeltaş), Bekir Yılmaz (Dk. 81 Mikail Okyar), Badji (Dk. 85 Mete Kaan), Pa Dibba (Dk. 81 Cenk Ahmet), Sekidika (Dk. 67 Umut Bulut), Oğulcan Çağlayan

GOLLER: Dk. 82 Oltan Karakullukçu (B.B. Erzurumspor) Dk. 86 Cenk Ahmet (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Musafa Akbaş, Mücahit Albayrak (BB. Erzurumspor) Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

2'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pa Dibba, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Szumski'nin kucağında kaldı.

9'uncu dakikada Hasek'in uzun pasıyla cezaalanı içinde buluşan Olanare'nin istediği gibi vuramadığı topu kaleci Çağlar Akbaba yakaladı.

19'uncu dakikada Novikovas'ın kullandığı korner sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde top Mücahit Albayrak'ın önünde kaldı. Mücahit'in ayağının dışıyla yaptığı sert vuruşta top az farkla auta gitti.

30'uncu dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Estrela'nın pasında kale çizgisi önünde Olanare'nin vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

58'inci dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında çizgiye inen Mücahit Albayrak, penaltı noktasına doğru yerden çevirdi. Novikovas'ın bekletmeden yaptığı sert vuruşta top, farklı şekilde auta gitti.

78'inci dakikada Bekir Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içindeki Pa Dibba kafayı vurdu. Szumski köşeye giden topu son anda çıkardı.

82'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Novikovas ortasını yaptı. Ceza sahası içinde kimsenin dokunamadığı topa arka direkte Oltan Karakullukçu, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

86'ncı dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Popov ortasını yaptı. Yaşanan karambol sonrası Cenk Ahmet'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-02-17 19:10:44



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