Minibüsçüler ve Dolmuşçular Odası Başkanlığı’nın olağan genel kurul seçimi yapıldı

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Minibüsçüler ve Dolmuşçular Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul Seçimi yapıldı.

Divan başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Rasim Fırat yaptı. Tek liste halinde yapılan seçimde 209 üyesi bulunan odanın 195 oyunu alan Avni Haki Minibüsçüler ve Dolmuşçular Odası başkanlığına seçildi.

Seçim sonunda konuşma yapan Minibüsçüler ve Dolmuşçular Odasının yeni Başkanı Avni Haki, ”Beni bu göreve laik görenlere çok teşekkür ediyorum. Yılmaz başkanımdan aldığım bayrağı büyük bir mutlulukla taşıyacağım. Yılmaz başkanıma bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kamu kurumu ve kuruluşlarıyla ilişkilerimizin devam etmesinin önemini biliyorum, ona göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temsil ettiğimiz kesimi geliştirecek güçlendirecek adımlar atmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihale usulü öğrenci taşıyan esnaf arkadaşlara ücret desteği alabilmemiz için gereken görüşmeleri yaptık. Yasa Meclis’ten geçtiğini sayın Cumhurbaşkanımızın imzasına kaldığını söylediler. İnşallah bir an evvel açıklanır. Erzurum minibüsçüler ve dolmuşçular odasında görevimi layıkıyla yerine yapacağım, minibüsçüler ve dolmuşçuların sorunlarını biliyorum birlik başkanımız Rasim Fırat ile birlikte el ele vererek tüm sorunlara çözüm üreteceğiz” diye konuştu.

Seçim sonunda bu zamana kadar hizmet eden Eski Başkan Yılmaz Ağgön ve yönetim kurulu üyesi Sebahattin Aydın’a birer plaket verildi.

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