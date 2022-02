Aydemir: ‘Türk Dünyası Cumhurbaşkanımıza minnettar’ Milletvekili Aydemir: ‘Manas yüreğimizdir’ Milletvekili Aydemir’den Dadaş Kösoğlu’na vefa Aydemir sosyoekonomik gelişmeleri yorumladı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti ve Cumhur İttifakının sosyoekonomik sorunların halli ve problemlerin çözümünde kararlı bir duruş sergilediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumun tüm kesimlerini ferahlatan müjdelerinin bunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

‘Önceliğimiz milletimizin huzur ve refahıdır’

Tarımdan eğitime, enerjiden ticarete hayatın her alanında toplumun tüm kesimlerini kuşatan ve ekonomik olarak rahatlatan uygulamaların hayata geçirildiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘AK Dava ve Cumhur ittifakının önceliği milletimizin refahı ve huzurudur. Bunu eser ve çözüm siyasetiyle ifade ediyoruz’ kaydını düştü.

Aydemir gazetecilere yapılan saldırıları kınadı

Milletvekili Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında CHP Gençlik kollarının Mersin’de yerel gazeteye saldırısını telin etti, Hükümetin suyun KDV’sini 8’den 1’e indirdiğini CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ise yüzde 175 fiyat artış girişiminde bulunduğunu kaydederek, AK Parti ve MHP’li Meclis üyelerinin girişimiyle bu zammın önlendiğini bildirdi.

‘Kösoğlu’nu rahmet ve minnetle anıyoruz’

Türk Dünyası’nın abide simalarından hukukçu, siyasetçi mütefekkir Nevzat Kösoğlu’nun Türk Alemine ilişkin öngörü ve tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Merhum Kösoğlu hocamızın kayda geçtiği beklentileri Sayın Cumhurbaşkanımızın mümtaz dirayetiyle hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor, Kösoğlu ağabeyimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. ‘ dedi.

CHP Gençlik Kolları üyelerinin gazeteye saldırısı

TBMM’deki Basın toplantısında gazetecilere yönelik saldırılara sert tepki veren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Gençlik Kolları üyelerinin Mersin'de bir gazeteye saldırmasını kınadı.

Milletvekili Aydemir, CHP Gençlik Kolları üyelerinin Mersin'de bir gazeteye saldırdığını söyledi. Yapılan saldırıyı kınayan ve üzgün olduğunu belirten Aydemir, "Siyasetçiler basın kuruluşlarına bu neviden bir saldırı asla düzenlememeliler, akıllarının ucundan bile geçirmemeliler." dedi.

CHP'nin her zaman basın özgürlüğünden bahsettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, "Oysa hayata yansıttıkları budur, tahammülsüzlüktür. CHP'lilerin bu tavrı siyaset adına da siyasetçiler adına da utanılacak bir haldir. Onları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

‘AK Parti ve MHP’li belediyeler indirim yaparken İBB zam peşinde’

Ekonomik sıkıntıların önüne geçmek için hükümetin çalışmalar yaptığını dile getiren Milletvekili Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifinin oy çokluğuyla reddedildiğini anımsattı. Aydemir, "Bu sıkıntılı zaman diliminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha fazla millete yüklenmenin peşinde. Bu bir CHP anlayışıdır, ellerine fırsat geçse zam üstüne zam yaparlar." diye konuştu.

Eşref Bitlis Paşayı rahmetle anıyoruz

Basın toplantısında 17 Şubat 1993’te haince yapılan bir saldırı sonrasında şehit düşen Eşref Bitlis Paşayı rahmet ve minnetle anan Milletvekili Aydemir, ‘Eşref Bitlis Paşamız terörle mücadelede bir zirve isimdir. Göreve giderken bindiği helikopter düşürülerek katledildi. 3 subay ve bir astsubay kardeşimizle beraber şehit edildi. Bölücü hainler vicdansız, imansızlar tarafından. Dış güçlerin desteği ile yapılan birtakım saldırılar bunlar. 40 yılı aşkın süredir biz bunları sineye çekiyor, onlarla bir mücadele veriyoruz. ‘ dedi.

‘Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız’

‘Şu an hükümet etme tarzımız terörün üzerine gitme tarzıdır. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Bugün de terörle çok kararlı, etkin ve dirayetli bir duruşla mücadele veriyoruz. Terör gündemimizden çıkmak üzeredir. Elbette uyanık olacağız, elbette ki o hainlerin yaptıklarını unutmayacağız. Yaşanmışlıkları hatırlayacağız. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. ‘ kaydını düştü.

KIRGIZİSTAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KUBANIÇBEK ÖMÜRALİYEV İLE GÖRÜŞME

TBMM TÜRKPA Türk Grubu Üyelerinden oluşan heyet olarak, haftalık olağan ziyaretler kapsamında ortak faaliyetleri istişare etmek üzere Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ile Büyükelçilik’de bir araya geldiklerini bildiren Milletvekili Aydemir, Basın toplantısında Türk Dünyasındaki gelişmelere değindi.

TÜRKPA Mayıs’ta Kırgızistan’da toplanacak

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın Türk Dünyasında yaşananlar var, Kazakistan’da yaşananlar var. Kırgızistan’da seçimler yapıldı. TÜRKPA heyeti olarak Kırgızistan Büyükelçiliğini ziyaret ettik. Orada Türk Dünyasındaki gelişmeleri ele aldık. Biz istiyoruz ki bütün Dünyada sulh ve sükun hakim olsun. Barış hakim olsun. Hiçbir yerde kavga, savaş, kargaşa olmasın. Derdimiz insanların huzurudur. Elbette ve mutlaka Türk Dünyası da huzur içinde olursa o da bizi ayrıca mutlu eder. Kırgızistan Büyükelçiliğinde bize huzur veren, yüreğimizi genişleten Büyükelçimizin muştuları oldu. Kırgızistan’da seçimler tamamlandı. TÜRKPA komisyonu Mayıs ayında Kırgızistan’da toplanacak. Onun kararı alındı. Bunlar Türk Dünyası için çok mühim gelişmelerdir.’ dedi.

Basın toplantısında 1970’li yıllarda TBMM’de milletvekili olarak Erzurum’u temsil eden merhum Nevzat Kösoğlu’nu rahmetle anan Milletvekili Aydemir, Kösoğlu’nun yalnız siyasetçi, hukukçu olarak değil aynı zamanda mütefekkir olarak Türk Düşünce hayatına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Kösoğlu’nun onlarca çok değerli ve nadide eserleri bulunduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, Kösoğlu’nun Türk Dünyasına ciddi, değerli ve mümtaz hizmetler verdiğinin altını çizdi.

‘KÖSOĞLU’NUN HÜLYASINI CUMHURBAŞKANIMIZ HAYATA GEÇİRDİ’

Milletvekili Aydemir, Dadaş Kösoğlu’nun eserlerinde, konuşmalarında vurguladığı hülyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayata geçirdiğini, Türk Dünyasının, Türk Dünyası Teşkilatının kuruluşuna öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar olduğunu vurguladı.

Kösoğlu’nun Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuştuğu 1990lı yılların başında o coğrafyadan Anadolu’ya öğrencileri getirip tahsil yapmalarına imkan sağladığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bugün bizim devlet olarak da böyle bir yaklaşımımız var. Komisyonlar, Dostluk grupları gibi çok ciddi çalışmalar yapıyor. O zamanlar serdengeçti isimler vardı. İşte o mümtaz simalardan birisi Nevzat Kösoğlu’dur. Türk Dünyasına yüreğini açmış, eserleri, fikir ve öngörüleriyle örnek bir şahsiyet. Onun bir özlem ve beklenti halinde söyledikleri bugün Devletimiz tarafından, sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hayata geçiriliyor. Türk Devletleri Teşkilatı(TDT) geçmişte bir hülyaydı, bir rüyaydı. Bugün bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın ufuk ve dirayetiyle gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Biz hayal edilenleri hayata geçirmiş bir kadroyuz. Dahasını yapacağız inşallah. Yeter ki ülkemizdeki barış, yeter ki huzur daim olsun.’ dedi.

