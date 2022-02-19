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2020-2021 Bilimsel Proje ve Patent Ödülleri sahiplerini buldu

İHA

2020 ve 2021 yıllarında bilimsel proje gerçekleştiren ve patent almaya hak kazanan Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerine ödül töreni düzenlendi.

2020-2021 Bilimsel Proje ve Patent Ödülleri sahiplerini buldu

2020 ve 2021 yıllarında bilimsel proje gerçekleştiren ve patent almaya hak kazanan Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerine ödül töreni düzenlendi.
Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen “2020 ve 2021 Bilimsel Proje ve Patent Ödül Törenine” Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, MYO Müdürleri, birim yöneticileri, akademisyenler ve aileleri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin 2016 yılından bu yana çağdaş üniversite olma gerekleri ile akademik değerlerini, eğitim metodolojilerini ve toplumsal rolünü yeniden nasıl yapılandıracağını büyük bir ciddiyetle gözden geçirdiğini belirterek, yönetim kadrosuyla birlikte bu vizyonla hareket ederek Atatürk Üniversitesini bir bölge üniversitesi olma temeli üzerinden evrensel bir dünya üniversitesi statüsüne taşımak için çalıştıklarının altını çizdi.
“Yoğun Çalışmalarımızı Sistematik Olarak Yürütüyoruz”
“Atatürk Üniversitesi; artık evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra, toplumsal taleplere yön veren bir üniversite olarak konumlanacağı yola girmiştir” diyen Rektör Çomaklı, söz konusu hedeflere ulaşmak üzere üniversitede yoğun bir çalışmayı sistematik olarak yürüttüklerini vurgulayarak, bu çabanın Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile somut bir hal aldığını ve önemli çıktılar üretmeye başladığını söyledi.
Rektör Çomaklı: “Ulusal ve uluslararası yükseköğretim sıralama kuruluşlarında daha üst sıralarda görünür olmamızın yanında, 2021 yılı içerisinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirme sürecinden başarılı bir şekilde geçerek iki yıl süreyle akredite belgesi aldık. Bu önemli başarının hemen ardından, YÖK tarafından yürütülen kapsamlı bir değerlendirme süreci sonucunda Üniversitemiz Araştırma Üniversitesi unvanını aldı. Bu gelişmeler bizim için memnuniyet verici olmakla birlikte eğitim, araştırma ve topluma katkı misyon alanlarında yürütmekte olduğumuz politikaları revize etme gereğini doğurmuş, yöneticilerimize ve tüm mensuplarımıza önemli sorumluluklar yüklemiştir.
“Tüm Kaynaklarımızla Akademisyenlerimizi Üretmeye Teşvik Ediyoruz”
Atatürk Üniversitesinin kurumsal gelişiminin ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacağının farkındayız. Bugün bu törenin yapılmasının önündeki en büyük motivasyonda budur. Biliyoruz ki “Marifet iltifata tâbidir”. Bu yüzden tüm kaynaklarımızla akademisyenlerimizi üretmeye teşvik ediyor, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurduğumuz birimlerimizle destekliyoruz. Üniversitemizi ileri taşımak için her bir mensubumuzun ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduğuna ilişkin inancım tamdır. Bu vesileyle Üniversitemizin göstermiş olduğu bu başarılara katkı sağlayan rektör yardımcılarımıza, genel sekreterlerimize, dekanlarımıza, müdürlerimize, koordinatör olarak görev alan yöneticilerimize, akademik ve idari personelimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Bilhassa projelerin yazım aşamasında akademisyenlerimize rehberlik eden Proje Ofisine ve patent raporlarının değerlendirilmesi sürecinde aktif rol oynayan Patent Komisyonuna özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle; bilimsel teşvikin ödülle desteklendiği bu törende, 20202021 yılı içinde yürüttükleri projeler ve aldıkları patenlerle ödüle layık görülen Üniversitemizin kıymetli öğretim elemanlarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bilim insanlarımızın Üniversitemiz için bir gurur vesilesi olan bu çalışmalarının genç araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize model teşkil etmesi, motivasyonlarını artıracak itici bir güç olmasını ümit ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
Proje ve Patent Sahiplerine Ödülleri Takdim Edildi
Açılış konuşmasının ardından, 2020 ile 2021 yıllarında yürütülmüş ARGE niteliği taşıyan proje ödülleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde alınmış patent ödülleri olarak tasarlanan Atatürk Üniversitesi Bilimsel Proje ve Patent Ödül Törenine geçildi.
Törende ilk olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2244 Proje türünde ödül alan proje yürütücülerine ödülleri sahiplerine Rektör Çomaklı tarafından takdim edildi.
Daha sonra TEYDEB1505 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İKİLİ İŞBİRLİĞİ DAP TÜSEB TAGEM Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 3501 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1005 Proje türlerinde ödül alan proje yürütücülerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1001 Proje türünde ödül alan proje yürütücülerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1002 Proje türünde ödül alan 1. Grup proje yürütücülerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1002 Proje türünde ödül alan 2. Grup proje yürütücülerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, 20202021 yılları Ulusal ve Uluslararası seviyede Patent türünde ödül alan öğretim elemanlarına ise Genel Sekreter Doç. Dr. Şendoğan Karagöz ödüllerini takdim etti.

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