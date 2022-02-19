‘Dursun İstemez’ tiyatro oyunu seyircileriyle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla hazırlanan “ Dursun istemez “ adlı tiyatro oyunu seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu, Sanat yönetmenliğini Ercan Seval, sahne amirliğini Feridun Korukçu, Dekor ve müziklerini Abdullah Darı, kostümlerini Emin Teber’in hazırladığı “Dursun İstemez “ adlı tiyatro oyunu 2126 Şubat tarihleri arasında İsmail Saib Sencer İl halk kütüphanesinde akşam 19.00’da sahnelenecek.

‘Dursun İstemez’ oyununun içeriği ise şöyle:

“Sahte bir avukatın yalan, sahtekarlık ve riya ile insanların yaşam ümitlerini nasıl çaldığı, darmadağın olan bir ailenin çöküşü. Kızının yaşama dair mesajları ve feryatları. Dolandırılan insanların insanlığa ibret olacak mesajları. Aile içinde kuşak çatışması, Batıya özenti, tahribatı, ailenin önemi ve öze dönüş. Aile yapısı güçlü olan milletin devlet yapısı da çok güçlü olacaktır; çünkü aile toplumun özüdür. Manevi değerlerini kaybeden aile yapısı çöken ülkenin manevi çöküşü de hızlı olmuştur. Başlarda yalnızca aile ortamlarında yaşanan dejenerasyon zamanla toplumun tüm kesimlerine yayılır. Sevgi saygı ve sadakat yerine kıskançlık ikiyüzlülük gibi kötü davranışlar ortaya çıkar. Güven adalet şefkat ve merhamet körelince bireylerin bir arada huzur ve barış içinde yaşamaları da imkansızlaşır. Reyting uğruna ziyan edilen gençlik ile insanlığımıza sunulan istikbal kapısının acı gerçeklerini göstermek. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Sevgiyi, saygıyı, Vatan duygusunun önemi, hayatın tüm renklerini ve kendi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak. Toplum olarak bizi biz eden değerlerimizin farkındalığını sağlamaktır amacımız.”

Oyunda görev alan oyuncu kadrosu ise “Semih Yetimoğlu, Ercan Seval, Feridun Korukçu, Emin Teber, Yağmur Göral, Elif Tunçkın, Beyza Sağlam, Emre Abanoz, Kadir Babacan” isimlerinden oluşuyor.

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