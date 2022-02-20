Erzurum'da "Bize her şey sizi hatırlatıyor" konseri yoğun ilgi gördü

Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğunca "Bize herşey sizi hatırlatıyor'' isimli Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Efkan Ala Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser yoğun ilgi gördü.

Şef Selçuk İçoğlu yönetimindeki koro, müzik öğretmenleri ve müzik bölümü öğrencilerinden oluşuyor.

Yaklaşık 1 yıldır çalışmalarını sürdüren koronun seslendirdiği eserler büyük beğeni topladı.

Koro Şefi Selçuk İçoğlu, daha önce tasavvuf ve Türk Sanat Müziği konseri düzenlediklerini belirterek, sanatsal faaliyetlere destek veren Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a teşekkür etti.

İçoğlu, yaklaşık 50 kişilik koronun müzik öğretmen ve öğrencilerinden oluştuğunu ifade etti.

İzleyiciler ise konserin düzenlenmesine katkı sağlayan Başkan Sunar ve Türk Müsikisi Topluluğuna teşekkür ettiler.

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