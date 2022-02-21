Tortum Şelalesi´nin 'can suyu' kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tortum Şelalesi´nin 'can suyu' kesildi

DHA

Tortum Şelalesi´nin 'can suyu' kesildi


Salih TEKİN / UZUNDERE (Erzurum), (DHA)-ERZURUM´un Uzundere ilçesinde 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Tortum Şelalesi´nin 2010 yılında Danıştay tarafından belirlenen 3,5 metreküp can suyu, HES´teki tadilat ve onarım gerekçe gösterilerek kesildi. Şirketin ilgili kurumlara gönderdiği yazılı açıklamada, onarım ve tadilat sonrasında suyun verileceği belirtildi.
Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde 18´inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan, 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle yılda 15 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tortum Şelalesi´nin can suyu HES ihalesini alan firma tarafından kesildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 8 Aralık 2021 tarihinde yapılan ihaleyle Uzundere ilçesindeki Tortum HES´i alan firma, onarım ve tadilat yapacağını belirterek Tortum Şelalesi´ne giden can suyunu kesti. Erzurum´da başta DSİ olmak üzere ilgili kurumlara yazı gönderen firma, bildiriminde şu bilgilere yer verdi:
"Tortum HES tesisimizin sanat yapıları, su alma, iletim kanalı ve tüneli, can suyunun ve ulaşım yollarında oluşan uzun ve süreli bakımsızlık nedeniyle meydana gelen tahribatların onarılması için yıkılan bozulan yerlerin eski haline getirilmesi gibi birtakım çalışmalar planlanmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen planlamış olduğumuz çalışmalarda tesisin mevcut yapısında onarıma yönelik çalışmalar yapılacak olup, ilave bir iş yapılmayacaktır."
DANIŞTAY´IN BELİRLEDİĞİ CAN SUYU KESİLDİ
HES ihalesini alan firma 2010 yılında Danıştay 6´ncı Dairesi tarafından belirlenen saniyede 3,5 metreküp olan can suyunu bakım onarım gerekçesiyle kesti. Kış mevsimiyle suyu da az olan şelale, kesinti sebebiyle tamamen susuz kaldı.
Tortum Şelalesi´nde işletmecilik yapan Şaban Ata, yaklaşık 2 aydır suyu azalan Tortum Şelalesi´nin suyunun tamamen kesildiğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Erzurum Valiliği başta olmak üzere HES ihalesini alan firma ve diğer kuruluşlarla irtibata geçtiklerini ifade eden Ata, Danıştay kararıyla belirlenen can suyunun bir an evvel verilmesini istediklerini söyledi. Özelleştirmeden Tortum HES´i alan firmanın onarım ve tadilat sonucunda suyu bırakacağını açıkladığını ifade eden Ata, sorun sebebiyle ziyaretçi sayısının da azaldığını kaydetti.
10 MİLYON LİRAYA YENİLENDİ
Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor. 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliği ile dünyanın da en büyük şelalelerinden biri olan Tortum'da, yılda yaklaşık 15 bin yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Yıllarca tadilat yapılmadığı için harabeye dönen Tortum Şelalesi'ne 2 yıl önce Vali Okay Memiş'in talimatı ile 5 milyon liraya mal olan yürüyüş yolları yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında modern merdiven sistemi kuruldu, köprü yapıldı, ferforjelerle güvenlik sağlandı, gece gelecek ziyaretçiler için de ışıklandırma sistemleri yapıldı. Özel işletme tarafından Avrupa Birliği (AB) projesi ile günübirlik ziyaretçilere hizmet verilmek üzere 4 milyon 200 bin lira daha harcanarak, modern tesis hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi de yolları asfaltlayıp, çevrenin ağaçlandırılmasını sağladı.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Uzundere Salih TEKİN
2022-02-21 16:54:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı
YEREL HABERLER Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum ...
Tartıştığı annesine ateş açtı; araya giren kardeşini öldürdü (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı annesine ateş açtı; araya giren kardeşini ...
Erzurum'da "Bize her şey sizi hatırlatıyor" konseri yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Erzurum'da "Bize her şey sizi hatırlatıyor" konseri ...
Dadaşlar hemşehri gecesinde buluştu
YEREL HABERLER Dadaşlar hemşehri gecesinde buluştu
Bisiklet ve kayak tutkunları Palandöken’de buluştu
YEREL HABERLER Bisiklet ve kayak tutkunları Palandöken’de buluştu
Dağ bisikleti tutkunları Erzurum’da buluştu "Palandöken Snow Downhill" etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Dağ bisikleti tutkunları Erzurum’da ...
Palandöken'de karda bisiklet sürmenin keyfini yaşadılar
YEREL HABERLER Palandöken'de karda bisiklet sürmenin keyfini ...
‘Dursun İstemez’ tiyatro oyunu seyircileriyle buluşuyor
YEREL HABERLER ‘Dursun İstemez’ tiyatro oyunu seyircileriyle ...
MHP'ye katılım sürüyor
YEREL HABERLER MHP'ye katılım sürüyor
2020-2021 Bilimsel Proje ve Patent Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 2020-2021 Bilimsel Proje ve Patent Ödülleri ...
Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip `param yok deseydi, verirdik
YEREL HABERLER Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.