Tortum Şelalesi´nin 'can suyu' kesildi

Salih TEKİN / UZUNDERE (Erzurum), (DHA)-ERZURUM´un Uzundere ilçesinde 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Tortum Şelalesi´nin 2010 yılında Danıştay tarafından belirlenen 3,5 metreküp can suyu, HES´teki tadilat ve onarım gerekçe gösterilerek kesildi. Şirketin ilgili kurumlara gönderdiği yazılı açıklamada, onarım ve tadilat sonrasında suyun verileceği belirtildi.

Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde 18´inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan, 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle yılda 15 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tortum Şelalesi´nin can suyu HES ihalesini alan firma tarafından kesildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 8 Aralık 2021 tarihinde yapılan ihaleyle Uzundere ilçesindeki Tortum HES´i alan firma, onarım ve tadilat yapacağını belirterek Tortum Şelalesi´ne giden can suyunu kesti. Erzurum´da başta DSİ olmak üzere ilgili kurumlara yazı gönderen firma, bildiriminde şu bilgilere yer verdi:

"Tortum HES tesisimizin sanat yapıları, su alma, iletim kanalı ve tüneli, can suyunun ve ulaşım yollarında oluşan uzun ve süreli bakımsızlık nedeniyle meydana gelen tahribatların onarılması için yıkılan bozulan yerlerin eski haline getirilmesi gibi birtakım çalışmalar planlanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen planlamış olduğumuz çalışmalarda tesisin mevcut yapısında onarıma yönelik çalışmalar yapılacak olup, ilave bir iş yapılmayacaktır."

DANIŞTAY´IN BELİRLEDİĞİ CAN SUYU KESİLDİ

HES ihalesini alan firma 2010 yılında Danıştay 6´ncı Dairesi tarafından belirlenen saniyede 3,5 metreküp olan can suyunu bakım onarım gerekçesiyle kesti. Kış mevsimiyle suyu da az olan şelale, kesinti sebebiyle tamamen susuz kaldı.

Tortum Şelalesi´nde işletmecilik yapan Şaban Ata, yaklaşık 2 aydır suyu azalan Tortum Şelalesi´nin suyunun tamamen kesildiğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Erzurum Valiliği başta olmak üzere HES ihalesini alan firma ve diğer kuruluşlarla irtibata geçtiklerini ifade eden Ata, Danıştay kararıyla belirlenen can suyunun bir an evvel verilmesini istediklerini söyledi. Özelleştirmeden Tortum HES´i alan firmanın onarım ve tadilat sonucunda suyu bırakacağını açıkladığını ifade eden Ata, sorun sebebiyle ziyaretçi sayısının da azaldığını kaydetti.

10 MİLYON LİRAYA YENİLENDİ

Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor. 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliği ile dünyanın da en büyük şelalelerinden biri olan Tortum'da, yılda yaklaşık 15 bin yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Yıllarca tadilat yapılmadığı için harabeye dönen Tortum Şelalesi'ne 2 yıl önce Vali Okay Memiş'in talimatı ile 5 milyon liraya mal olan yürüyüş yolları yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında modern merdiven sistemi kuruldu, köprü yapıldı, ferforjelerle güvenlik sağlandı, gece gelecek ziyaretçiler için de ışıklandırma sistemleri yapıldı. Özel işletme tarafından Avrupa Birliği (AB) projesi ile günübirlik ziyaretçilere hizmet verilmek üzere 4 milyon 200 bin lira daha harcanarak, modern tesis hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi de yolları asfaltlayıp, çevrenin ağaçlandırılmasını sağladı.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Uzundere Salih TEKİN

2022-02-21 16:54:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.