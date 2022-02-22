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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çok sevdiği kırmızı arabası yaşlı adamın sonu oldu

İHA

Çok sevdiği kırmızı arabası yaşlı adamın sonu oldu

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 87 yaşındaki yaşlı adam direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Ters dönen araçta can veren yaşlı adamın her gün çok sevdiği kırmızı arabasıyla köyünden ilçe merkezine gittiği ve arabası için ‘tek eğlencem’ dediği öğrenildi.
Olay Erzurum’un Uzundere ilçesi Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Kirazlı mahallesinde yaşayan 87 yaşındaki Rıfat Kılıç 25 FS 632 plakalı aracıyla köyünden Uzundere ilçe merkezine hareket ettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki işaret tabelasına ve bariyere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucu 87 yaşındaki yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Araçta sıkışan Kılıç’ın itfaiye ekipleri tarafından aracın kapıları kesilerek cansız bedeni çıkartıldı. Yaşlı adamın cenazesi Uzundere ilçe hastanesini morguna kaldırıldı.
Tek eğlencesi kırmızı arabası
Yaşlı adamın köyünde tek yaşadığı ve yurt dışından emekli olduğu öğrenilirken kırmızı arabası için ‘tek eğlencem ‘ dediği ve her gün köyünden Uzundere ilçesine aracıyla gittiği öğrenildi. Aracının bakımını eksiksiz yaptıran yaşlı adamın kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

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