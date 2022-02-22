Uçan Türk Arda, Palandöken'de Olimpiyatın stresini attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uçan Türk Arda, Palandöken'de Olimpiyatın stresini attı

DHA

Uçan Türk Arda, Palandöken'de Olimpiyatın stresini attı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ÇİN'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlamada 40'ıncı olan 'Uçan Türk' lakaplı Fatih Arda İpcioğlu (22), memleketi Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yaparak stres attı. Olimpiyatta elinden geleni fazlası ile yaptığını söyleyen Arda İpcioğlu, "Olimpiyat serüveni bitti. Şimdiki hedefimizde 150 ve 200 metre üzeri atlanabilen uçuş rampaları bulunuyor" dedi.
2018 Olimpiyatlarına katılarak kayakla atlatma branşında olimpiyatlarda Türkiye adına yarışan ilk sporcu olan Fatih Arda İpcioğlu, Pekin´de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından 15 Şubat günü uçakla Erzurum'a geldi. Pekin´de kayakla atlama büyük tepe 1'inci turunda 124 metrelik atlayış ve 109,5 puanla olimpiyat 40'ıncısı olan İpcioğlu, bir süre evinde dinlendikten sonra 'ilk göz ağrım' dediği Palandöken'de kayak yapmaya başladı. Atlamada olduğu gibi kayakta da pistin tozunu atan Arda İpcioğlu, "İlk kayak malzemem hiç unutmam el yapımı, demirdendi. Babam yapmıştı. Çok eski bir kızak malzemesi. Onla beraber arkamda görmüş olduğunuz pistte bayağı bir vakit geçirdim. O da zevkliydi benim için. Büyüyünce bundan 15-16 yıl önce Palandöken'de ailemle beraber kayakla kaymaya başladım. Tabi ilk başlangıç kayak kiralama, daha sonra kendi şahsi kayak takımlarımı alma imkanı buldum. Sevdim bu sporu. Hele ki havanın böyle güzel olduğu günlerde mükemmel bir aktivite oluyor. Kızakla başlayan spor hayatım artık profesyonelleşerek kayakla atlamaya kadar geldi. Olimpiyatta ülkemi iki kez temsil etmenin haklı gururunu yaşıyorum" diye konuştu.
"OLİMPİYATTA GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİK"
En iyilerin gittiği olimpiyattaki hedeflerinin elemeleri geçmek olduğunu ifade eden Arda İpcioğlu, "Olimpiyatlarda güzel bir sezon geçiriyorduk. Bizim oraya gitmede ilk hedefimiz elemeleri geçmekti. Çünkü en iyiler geliyor ve son noktası olimpiyat. İlk rampada elemeleri geçmeyi başardık. İlk turda ilk 30 bekliyorduk. Hedefimiz yüksekti ama tabi hangi pozisyonda olduğumuzu iyi biliyorduk. Bunu sadece denemek için gerçekleştirecektik. Elimden geleni yaptım. Kötü bir atlayış değildi. Küçük rampada kıl payı kaçan bir ilk 30'du. Gerçekten tatmin edici metreye ulaştım. Şimdi önümüzde tamamen uçuş rampaları var. 150 ve 200 metre üzeri atlanabilen rampalar. Şu an ki hedefimizde 150200 metreden uzaktan uçabilmek" dedi.
"SPORUN İÇİNDE KALMAK İSTİYORUM"
Kayakla atlama sporuna küçük yaşta başladıklarını ve şu anda yeni sporcuların Erzurum'daki rampalardan atladığını ifade eden İpcioğlu, şöyle konuştu:
"Kayakla atlama sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Bunda benim de Olimpiyatta aldığım başarıların etkisi var tatbikî. Ayrıca bu spor dalında çok gelişmeler var. İlk atlayışta hocaların ne dediğine odaklanıyorsun. Tamamen tekniğe odaklısın. Küçük bir heyecan olmazsa olmaz spor içinde. Böyle bir başlangıç ben de hissettim. Çünkü normal kayaktan çok farklı bir spor kayakta atlamak ama zamanla emek vererek başarını ve ilerlemenin de kaydedildiği bir branş. Ben şu an sporculuk kariyerimi sürdürüyorum. Olanaklar el verdiği sürece devam ettirmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim. Sporun içinde kalmak tatbikî istiyorum. Tecrübelerimi gelecek nesillere aktarmak isterim. Çünkü ben bu sporun dibini de gördüm en üstünü de. Birçok tecrübem var. Tabii ki gelecek nesle ve kayakla atlama Türkiye kış sporlarına nasıl yardım etmemiz gerekiyorsa her türlü göreve hazırız."
Kendine vakit ayıracak zaman bulamadığından dolayı evliliği şu sıralar hiç düşünmediğini sözlerine ekleyen İpcioğlu, başka bir insanı hayatına alıp onu böyle yoğun bir yarışmalar maratonuna sokmak istemediğini söyledi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Arda İpcioğlu'nun pistten kaymasından detaylar
-Arda'nın kayarak pistin sonuna gelmesi
-Arda'nın kayaklarıyla objektiflere poz vermesi
-Olimpiyat sporcusu Arda İpcioğlu ile röp DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-02-22 10:08:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çok sevdiği kırmızı arabası yaşlı adamın sonu oldu
YEREL HABERLER Çok sevdiği kırmızı arabası yaşlı adamın sonu oldu
Uçan Türk Arda, Palandöken'de Olimpiyatın stresini attı
YEREL HABERLER Uçan Türk Arda, Palandöken'de Olimpiyatın stresini ...
Erzurum’da üretim ve istihdam eksenli yatırımlar artıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da üretim ve istihdam eksenli yatırımlar ...
Tortum Şelalesi´nin 'can suyu' kesildi
YEREL HABERLER Tortum Şelalesi´nin 'can suyu' kesildi
Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı
YEREL HABERLER Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum ...
Tartıştığı annesine ateş açtı; araya giren kardeşini öldürdü (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı annesine ateş açtı; araya giren kardeşini ...
Erzurum'da "Bize her şey sizi hatırlatıyor" konseri yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Erzurum'da "Bize her şey sizi hatırlatıyor" konseri ...
Dadaşlar hemşehri gecesinde buluştu
YEREL HABERLER Dadaşlar hemşehri gecesinde buluştu
Bisiklet ve kayak tutkunları Palandöken’de buluştu
YEREL HABERLER Bisiklet ve kayak tutkunları Palandöken’de buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.