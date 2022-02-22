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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

İHA

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'nde kısa süre önce başlatılan 1. Düzey Yoğun Bakım Ünitesi ve Endoskopi Ünitesi çalışmaları meyvelerini verdi. Bugün itibariyle yoğun bakım ünitesi tescilini alan hastane hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.
Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'nde hekim ihtiyacı açısından yapılan çalışmalar sonrası bünyesine iki dahiliye uzman hekimi, çocuk hastalıkları uzman hekimi, genel cerrahi uzman hekimi, kadın doğum ve hastalıkları uzman hekimi, anestezi ve reanimasyon uzman hekimi, 13 pratisyen hekim ve 5 diş hekimi kazandıran hastane yönetimi son zamanlarda geniş kapsamlı bir tadilat yaptı. Tadilat kapsamında kullanılabilir poliklinik sayısı 13’e yükseltilmişti.
Tadilat sonrası hizmet çeşitliliği açısından yapılan çalışmalar neticesinde Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesinde 2 adet ameliyathane kurulmuştu. Son olarak endoskopi ünitesi ve 1.düzey yoğun bakım ünitesi tüm tıbbi donanım ve personeliyle hizmete açıldı.

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