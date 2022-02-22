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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da erişebilirlik logo tanıtım töreni düzenlendi

İHA

Erzurum’da erişebilirlik logo tanıtım töreni düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen erişebilirlik logo tanıtım programı kapsamında Erzurum’da tanıtım töreni düzenlendi. Törende erişebilirlik logosunu hakeden kurumların temsilcilerine logo takdim edilirken; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binası önünde erişebilirlik flaması törenle göndere çekildi.
Törene Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve ASH kurum personeli katıldı.
Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Erzurum’da 677 bina ve 456 aracın erişebilirlik açısından denetlendiğini belirterek, ülkelerin sağlık, eğitim ve ekonomik göstergelerinde engelli nüfusun yaşam düzeyi ve engelli nüfusa sunulan hizmetlerin kalitesi önemli bir yer tuttuğunu söyledi.
Öztürk şunları söyledi: ‘’Devletimiz son yıllarda kanun ve yönetmeliklerle engellilerin bakımı, sağlığı, eğitimi, istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli mevzuat düzenlemeleri yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün hesaplamalarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin engelli olduğu tahmin edilmektedir. Engellilerimiz için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar bir lütuf değil, ancak hakkı teslimdir. Bu ilkeden hareketle, engellilerin kendi kendilerine yetebilmeleri, belirli bir bilgi ve kültür düzeyine ulaşabilmeleri, meslek edinip üretken hale gelebilmeleri ve çevreyle sağlıklı ilişkiler kurarak toplumsal hayata tam katılım sağlayabilmeleri yönünde önemli düzenlemeler yapılmıştır. Engellilerin yaşadığı problemler bireysel bir sorun olmayıp sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabası ile çözülebilecek bir sorundur.’’
ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ise engelli vatandaşların tek başlarına hareket edebilmesi için yaşam alanlarının erişebilirliğe uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında uygun olan binalara, araçlara, kaldırım ve parklara erişilebilirlik belgesi verildiğini belirterek, denetimlerin devam edeceğini söyledi.
İlbaş, ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" çalışmaları kapsamında "Erişilebilirlik herkes içindir" ilkesiyle yürütülen çalışmalarımız devam etmektedir. Başta engelliler, yaşlılar olmak üzere hareket kısıtlılığı bulunan tüm bireylerin kamuya açık alanlar ve yapılarla toplu taşıma araçlarını rahat bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yürütülen erişilebilirlik denetimlerinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Engelli erişebilirliği konusunda duayrlı davranan tüm kurumların temsilcilerine teşekkür ediyorum’’ açıklamalarında bulundu.
Törende erişebilirliğe uygun olan, DHMİ Erzurum Hava Alanı, Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Erzurum Adalet Sarayı, Erzurum Horasan Sosyal Güvenlik Merkezi, Erzurum MNG Alışveriş Merkezi, Erzurum Forum AVM, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi, Erzurum Güzide Bakım Merkezi, Erzurum ASH İl Müdürlüğü , Özel Palandöken Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerine erişilebilirlik logosunun bulunduğu flama verildi.
Etkinliğin ardından, ASH İl Müdürlüğüne erişilebilirlik logosunun yer aldığı flama göndere çekildi.

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