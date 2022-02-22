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Milletvekili Aydemir’den Milli Duruş vurgusu Aydemir: ‘Milletimize vefayı eserlerle kaydediyoruz’ Aydemir’den 21 Şubat 2001 hatırlatması

İHA

Milletvekili Aydemir’den Milli Duruş vurgusu Aydemir: ‘Milletimize vefayı eserlerle kaydediyoruz’ Aydemir’den 21 Şubat 2001 hatırlatması

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke ekonomi ve siyasi gündemini değerlendirdi, güncele ilişkin tespit ve öngörülerini paylaştı.
Milletvekili Aydemir, 18 Mart’ta açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsünün ulaşım alanında abide bir yaklaşımı ifade ettiğini; eserin, Çanakkale’de tarih yazan Türk Milletinin ekonomide, enerjide, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada ve hayatın tüm alanlarında bir diriliş döneminin, Büyük ve Güçlü Türkiye hedefinin yeni bir sembolü olduğunu bildirdi.
‘Ecdada vefayı eserlerle ifade ediyoruz’
Köprünün 18 Mart’ta açılışının aynı zamanda Şehitler ve Çanakkale Zaferine bir vefayı ifade ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bu açılış, aynı zamanda ‘Çanakkale Geçilmez’ hakikatinin yeni bir vurgusudur. Bu eser milli ve yerli duruşumuzun tarifidir. Bu eser, bizi biz yapan değerlere sadakatin kaydıdır. ‘ diye konuştu.
‘Biz milletimizin emrindeyiz’
AK Dava ufkunun eserler üretmek ve değerlere sahip çıkmayı öngördüğünü ve bunun gereğinin 20 yıldır eser eser ortaya konduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Biz milletimizin emrinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine ilerlerken, muhalefet ise bu sürecin önünü kesmenin peşinde. Onlarda değer üretmek, yapılan eser ve yatırımlara sahip çıkma anlayışı yok. Sadece septederler. ‘ dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili olarak İYİ Partili bir milletvekilinin yaptığı paylaşıma sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Biz milletimizi huzur üzere yaşatmak için ne yapabiliriz’in derdindeyiz. Yatırımlarla milletimize yeni hizmetler vermenin peşindeyiz. Her eser ve yatırım aziz milletimizin verdiği desteğin sonucudur. O yüzden de milletimize duyduğumuz şükran hissinin sınırı yok. Ama muhalefet tam tersini yapıyor. ‘ diye konuştu.
Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımına tepki
Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, yabancı basına S400'leri geri vereceklerine dair teslimiyet ifade eden bir açıklama yaptığını, hükümetin ise milli bir duruş sergilediğini belirtti.
‘Biz milli bir duruş koyuyoruz, ama onlar’
‘Kılıçdaroğlunun açıklaması var, İngiliz medyasında çıkan. ‘Biz geldiğimizde S400’leri geri vereceğiz diyor. Kime temanna çakıyorsunuz? Kime hulus çakıyorsunuz? ‘ diyen Milletvekili Aydemir ‘Biz tam tersi milli bir duruş koyuyoruz. O yüzdendir ki milletler camiasında saygınlığımız zirvelere varmıştır.
Muhalefetin teslimiyetçi zihniyete bakar mısınız? Biz ne yapıyoruz güvenliğimiz için; ‘hiçbir şeyden ödün vermeyiz’ diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı bu. İnsanların huzuru, mutluluğu bizim için çök önemli diyoruz. Olmazsa olmazımız bu. Muhalefet ise tam tersini söylüyor. ‘ dedi.
‘28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur’
Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın mağduruyum" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur? 28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli. Milletimiz bir daha vesayetçi hali yaşamayacak." dedi.
‘Milletimiz vesayete karşı omuz omuza mücadele vermiştir’
Altı muhalefet partisinin 28 Şubat'ta açıklama yapacağını anımsatan Milletvekili Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu, '28 Şubat'ın mağduruyum' diyor. 28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur? 28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli. Milletimiz bir daha vesayetçi hali yaşamayacak. Milletimiz ne askeri ne de iş adamlarından oluşan vesayeti kabul etmemiştir. Milletimiz vesayetin hangi hali olursa olsun tepkisini ortaya koymuştur. Bu çevrelerin hülyaları boşa çıkacaktır." diye konuştu.
Türkiye’nin NATO’ya girişinin 70’inci yıldönümü olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘NATO’da bulunuşumuz elbette çök mühim ve değerlidir ve devam edecektir. Biz NATO’ya değer katmış bir devletiz. Bulunduğumuz her zemine olduğu gibi. Bizim bir Türkçe duruşumuz olması lazım. Yani bize has, milletimize has bir duruşumuzun olması lazım. Bu duruşu devam ettirdiğimiz sürece çok daha yükseklerde oluruz. ‘ dedi.
Milletvekili Aydemir, 21 Şubat 2001'de yapılan devalüasyonu hatırlatarak, o yıllarda yaşanan sıkıntıların unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Günümüzde dünyada yaşanan krizin Türkiye'ye de yansımalarının olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, bugünkü durumun 2001 yılındaki krizle karşılaştırılmaması gerektiğini kaydetti.
‘Türkiye AK Partiyle birlikte her alanda çok ciddi mesafeler aldı’
Milletvekili Aydemir, ‘Gecelik faizlerin 6 bin 200’leri geçtiği zaman 21 Şubat 2001. Bizden önceki hal bu. Bu hallere düşmemek için, eskiyi yeniden yaşamamak için mutlaka ama mutlaka o yaşanmışlıkları dile getirmek lazım. O yıllarda bir gecede ne hallere geldik. Bunu unutmayalım. Bugün dünyada bir inkıraz yaşanıyor. İktisadi anlamda bir sıkıntı yaşanıyor. Bunun bize de yansımaları var. Ama o dönemde bugünle kıyas edilemeyecek sıkıntılar yaşandı. O badireli, sıkıntılı hali Türkiye AK Partiyle atlattı elhamdülillah. Türkiye AK Partiyle birlikte her alanda çok ciddi mesafeler aldı. ‘ kaydını düştü.
Aydemir milli coşkuyu paylaştı
Milletvekili Aydemir basın toplantısının son bölümünde, ‘Anadolu Coğrafyasındaki mümtaz adres Bayburt’un, Selçuklu Yurdu Ahlat’ımızın ermeni mezaliminden, Rus işgalinden kurtulduğu gündür. Bayburtlu ve ahlatlı kardeşlerimizin milli coşkularını paylaşıyor, şehitlerimiz rahmet ve minnet, gazilerimizi şükranla anıyoruz. ‘ paylaşımında bulundu.

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