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Ertaş: “Hüseyin Avni Ulaş, Bingöllü ya da Elazığlı değil Erzurumludur”

İHA

Ertaş: “Hüseyin Avni Ulaş, Bingöllü ya da Elazığlı değil Erzurumludur”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Erzurum’un yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden Hüseyin Avni Ulaş’ın vefatının 74. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında Hüseyin Avni Ulaş ile ilgili akademide, yazılı ve görsel kaynaklardaki bilgi yanlışlarına dikkat çekti.
TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“ Erzurum’un yetiştirdiği önemli devlet adamlarından, Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk meclisinde Erzurum mebusu olan Hüseyin Avni Ulaş gerek meclis konuşmalarında gerek yazılarında dile getirdiği düşüncelerle dönemine göre ileri demokrasiyi savunan tarihi bir şahsiyettir. I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde görev alan Ulaş, savaşın ardından Kuvayı Milliye hareketine katıldı ve Vilayeti Şarkiye Müdafai Hukuk Milli Cemiyeti’nin Erzurum liderlerinden biri oldu. Sultan II. Abdulhamid’e karşı kurulan bir grup içerisinde yer alan Hüseyin Avni Ulaş, 1922 yılına kadar başta İstiklal Mahkemeleri ve Başkomutanlık Kanunu gibi konularda muhalefetini açıkça sürdürdü. Muhalif karakteriyle meclisin ilk demokrat mebusu olarak da anılan Ulaş’ın doğum yeriyle ilgili akademik dünyada, wikipedi gibi sitelerde ve farklı platformlarda birbiriyle çelişen, hatalı bilgiler mevcuttur. Bilhassa doğum yeri kimi kaynaklarda Bingöl Kiğı, kimisinde Elazığ Karakoçan, kimisinde Bingöl Karlıova olarak geçmektedir. Bu konuda başta Erzurum nüfus kütük bilgileri, tapu kayıtları, köylüleri, ailenin hatıraları, yaşanmışlıkların tamamı göstermektedir ki Hüseyin Avni Ulaş ve ailesi yaklaşık 500 yıldır Erzurum Palandöken ilçesine bağlı ve şehir merkezine 20 km uzaklıkta bulunan Kümbet köyündendir. Bu konuda kendisi de Kümbetli olan, Erzurum’un eski Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Sayın Ali Ataman’da tüm belgeler mevcuttur. Karışıklığın nedeni, tahmin ediyorum ki Elazığ Karakoçan’da da, Bingöl Karlıova’da da “Kümbet” adında köyün var olmasıdır. Şehrimizin mümtaz şahsiyetlerinden Hüseyin Avni Ulaş hakkında internet platformlarında, akademik makalelerde birbirini tekrarlayan hataların, yanlış bilgilerin bir an evvel düzeltilmesini bekliyor, 23 Şubat 1948’de aramızdan ayrılan Ulaş’a, vefat yıldönümünde Allah’tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum.”

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