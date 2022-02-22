ETSO’ya Vergi Haftası ziyareti

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Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, bu yıl 2127 Şubat tarihleri arasında kutlanan 33. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat’ı ziyaret etti.

Vergi Dairesi Başkanlığı Personel Müdürü Yusuf Güneş’le birlikte ETSO’yu ziyaret eden Selahattin Atabek, her bir mükellefin kendileri için özel olduğunu belirterek, bütün kurum personelinin bu anlayışla vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya çaba gösterdiklerini söyledi. Atabek, devletin sunduğu her türlü kolaylığı aksatmadan mükellefe ulaştırmak için çalıştıklarının altını çizerek, kurumlar arası işbirliğini de daima en üst seviyede tutmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat ise, Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek’in nezdinde bütün kurum çalışanlarının 33. Vergi Haftası’nı kutladı. Vergi bilinci yüksek toplumlarda ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin de aynı paralelde seyrettiğini kaydeden Polat, mükelleflerin işlerini kolaylaştıran, çözüm odaklı uygulamaların iş dünyası için büyük önem taşıdığını vurguladı.

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