BOLOGNA Kurum Koordinatörlüğü ve PAM’ da görev değişikliği

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) BOLOGNA Kurum Koordinatörlüğü ve Psikoloji Araştırma Merkezinde Müdürlük devir teslimi yapıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve birim personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Kaplan BOLOGNA Kurum Koordinatörlüğü görevini Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çeçen Çelik’e, Dr. Öğr. Üyesi Büşra Aslan Cevheroğlu ise Psikoloji Araştırma Merkezinde Müdürlük görevini Dr. Öğr. Üyesi Sami Çoksan’a devretti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Bülent Çakmak, şimdiye kadar yapmış oldukları başarılı çalışmalar ve sundukları katkılardan dolayı Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Kaplan ve Dr. Öğr. Üyesi Büşra Aslan Cevheroğlu’na teşekkür ederken, görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çeçen Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Sami Çoksan’a yeni görevlerinde başarılar diledi.

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