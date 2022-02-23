Göle yansıyan dağların görüntüsü büyülüyor

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı'nda berrak suya dağların yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Uzun süredir kurak giden havalar nedeniyle Ayvalı Baraj suları durulurken, baraj etrafındaki dağların suya yansıması hoş bir görüntü oluşturdu. Baraj kenarına gezmeye giden Oltulu Öner isimli vatandaş, “Havaların kurak ve sıcak gitmesinden dolayı su seviyesi bayağı düştü. Yağmur yağmayınca su tamamen berraklaştı, bundan dolayı dağların suya yaptığı yansıma çok güzel görüntüler ortaya çıkarıyor” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.