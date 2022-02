Aydemir: ‘Şehitlerimizin ruhları çarpacaktır bunları’ Aydemir ‘den İmamoğlu ve Özdemir’e tepki Aydemir: ‘Erzurum mertliğin adresidir’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizini değerlendirdi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Cem Özdemir'le paylaşımlarına tepki gösterdi. ‘Talat Paşa’nın, Enver Paşa’nın ve bilcümle şehitlerimizin ruhları çarpacaktır bunları.’ kaydını düştü.

Yüksek Seçim Kurulunun ihdasının 72’inci yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, Kurulun demokrasiyi ifade ettiğini, kurucularına minnettar olduklarını belirterek, YSK’nın Milli iradenin sözcüsü ve milli irade tercihinin sesi olduğunu vurguladı.

‘Vesayetçiler ve işbirlikçilerini telin ediyoruz’

Milli İradenin her türlü vesayet ve dayatmayı reddettiğini, vesayetçilerin milli vicdanda nefretle anıldığını aktaran Milletvekili Aydemir, 22 Şubat 1962’de yaşanan Talat Aydemir darbe girişimini hatırlatarak, ‘‘Millet iradesinin üstünde bir güç yoktur. 1960, 1962, 1972, 1980 ihtilalleri, 28 Şubatta milli inanç ve mukaddesata yönelik girişimi, 15 Temmuz’daki FETÖ iblislerinin ihanetini bu millet asla unutmayacak, vesayetçileri ve onlara destek olanları daima nefret ve lanetle anacaktır. ‘ dedi.

‘ABDAB nereye müdahil olmuş, orası zelil olmuş’

‘Ukrayna’nın bütünlüğü çok değerli; ne ki, ABDAB nereye müdahil olmuş orası zelil olmuş Vesselam!’ paylaşımında bulunan Milletvekili Aydemir, Ukrayna ve Rusya arasında yaşananların herkesi derinden üzdüğü ve endişeye yönelttiğini söyledi.

Basın toplantısında Mahallelerin şehirlerin hafızası ve hatıratı olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Mahalle deyip geçmemek, isimleriyle resimleriyle muhafazasına önem vermek lazım. ‘dedi

Tosya mahallesinin unutulmaz bakkalı Rahmetli Hüseyin Polat’ı anlatıp belediyelere Mahallere ve Mahalle Kültürüne sahip çıkma çağrısında bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Lütfen, Hatıralara azami saygı. ‘ ifadesini kullandı.

Ukrayna krizi

Ukrayna krizine değinen AK Parti Milletvekili Aydemir, batının, dünyanın huzurlu kalmasına mani olduğunu, sıkıntılı bir ortam çıksın diye gayret ettiğini ifade ederek, kışkırtan, manipüle eden yaklaşımdan uzak durulması gerektiğini kaydetti. Milletvekili Aydemir, Batı'nın "burnunu sokmasından" dolayı dünyada sıkıntılar yaşandığını belirterek, Rusya'yı aklamadığını ancak bu hakikatin de ıskalanmamasının önemli olduğunu vurguladı.

İmamoğlu ve Özdemir’e tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile görüşmesine değinen Aydemir, Özdemir'in Türk kimlikli göründüğünü ancak ne Türk ne de Kürt olduğunu söyledi. Aydemir, "Bu bir kripto. Bu, Hınçak, Taşnak çetelerinin bugünkü uzantısı. Kürtleri zaman zaman isimlendiriyor, onları kullanıyor. Yoksa hakikatte Kürt düşmanı bir isim. Derdi Talat Paşa ile Enver Paşa ile Türk milletiyle, bütün renkleriyle kavgalı bir adam." diye konuştu.

‘Millet adına vazife yapanlar milletin düşmanlarıyla beraber olamaz’

Milletvekili Aydemir, ‘Milletimize, ülkemize düşmanlığı aşikar bir isimle İstanbul belediye başkanının muhabbeti hangi anlama geliyor? Talat Paşa’nın, Enver Paşa’nın ve bilcümle şehitlerimizin ruhları çarpacaktır bunları. ‘dedi. Milletvekili Aydemir, millet adına vazife yapanların milletin düşmanlarıyla beraber olamayacağını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 5 muhalefet liderinin kendisini aday göstermesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğine yönelik açıklamasını sorması üzerine Aydemir, "Bu kadar ikircikli, bu kadar kendinden emin olmayan bir tarz siyasette cari olursa bu millete ne verecekler onlar. AK Parti'den sonra en büyük parti CHP değil midir? Onun lideri çıkıp açık bir biçimde, 'ben bu ülkeyi yönetmeye talibim' demeli, değil mi? Oyu bindeli rakamlarla ifade edilen birinden cevaz alacaksın ki 'ben aday olmak istiyorum.' Milletten cevaz alın." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhur İttifakı mensubu partilerin yönettiği Belediyelerin şehircilik kaydında reform düzeyinde hizmetler ürettiği, şehirlerin alt ve üstyapısını güncelleyerek, geçmişle bugünü buluşturduklarını, kentsel dönüşümle şehir ve şehirlinin barışık hale getirildiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, bu üstün hizmet anlayışının Mahalleler ve Mahalle Kültürünü yaşatmakla taçlandırılmasını istedi.

Şehirlerin mahalle ve mekan isimleriyle anlamlandığının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Mesela benim büyüdüğüm Mahallenin ismi şu anda yok. Niye? Bir düzenleme yapılmış. Mahalle sayıları azaltılmış, çocukluğumun geçtiği, hatıralarımın olduğu, beni tarif eden, kimliklendiren Mahalle yer ile yeksan olmuş. Bunlara itirazımız var. Özellikle mekanları koruyan, kollayan bir halimizin olması lazım. Hatıralara çok saygı duymamız lazım. Çünkü bizi millet yapan budur. Bizi bir araya getiren, bizi haz duygularıyla hayata bağlayan bunlardır. Öyleyse bu değerlere sahip çıkmamız lazım. Benim büyüdüğüm Erzurum’da Mahallebaşı diye bir muhit var. Hemen üst kısmında Tosya Mahallesi. Orada mukim olanlar belki dar gelirli insanlar, gelirleri mahdut. Ama yürekleri o kadar genişti ki onların. Tosyalı dediğinizde mertliği ifade eder, Mahallebaşı dediğinizde Mertliğin adresidir. Böyleydi. Erzurum’un her tarafı öyledir elhamdülillah ve elbette Vatanımızın her tarafı. ‘ diye konuştu.

‘Mahallelerimizi yaşatmalıyız’

Mahallelerin kendisinde yaşayanlara özel bir misyon yüklediği, kimliklendirdiği, kültürüyle dimağını beslediği özel alanlar olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Mahallelerimizi yaşatmalıyız. Buradan Belediyelere çağrımdır benim. Lütfen bu olgulara ve mahallelerimize sahip çıkalım. Bunlar bizim haysiyetimizi ifade ediyor, şehrimizi ifade ediyor, bizi tarif ve ifade ediyor. Öyleyse Mahallerimizi, muhitlerimizi gözümüz gibi korumak zorundayız. Oralardaki yaşanmışlıkları da ileriye aktarabilelim. ‘ dedi.

Her Mahallenin ayrı ve özgün bir ambiyansı olduğu, yaşayanlarıyla hafızalarda yer tuttuğunu belirten Milletvekili Aydemir, Mahalle kültürü içinde Mahalle bakkallarının çok önemli bir yer tuttuğuna değindi.

Çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Tosya Mahallesinde, adı rahmet niyazlarıyla anılan Bakkalların yaşadığı, bunlardan birinin de Hüseyin Polat isimli bir esnaf olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Onları hayırla zikretmek, mahallelerimizin eşraf ve esnafını rahmetle yad etmek vicdani bir vecibedir. Mahallemizde Hüseyin Polat isminde bir bakkal amcamız vardı. Mahallenin namusunu ifade ediyordu Hüseyin amca. Kim daralmışsa onun darlığını gidermiş bir sima. Rabbim gani gani rahmet eylesin. İşte bizim mahallelerin esaslı bir ismi. Mahallelerimiz yok ettiğinizde, Hüseyin amcayı da yok edersiniz. Onun ve mahallenin hatıralarını da yok edersiniz. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, Mahalleler ve Mahallerdeki Bakkalların özel bir işlevi olduğunu belirterek, ‘Bugün zincir marketlerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Niye? Bir insan cebinde parası yoksa zincir markete gidip bir ekmek alamaz. Ama bir bakkala yöneldiğinizde mutlaka bir ailenin ne ihtiyacı varsa giderildiğini biliriz. Herkes bilir. Öyleyse hepimizin mahalle ve kültürlerinin korunması noktasında hassas olmamız lazım. Mahallelerimize sahip çıkmazsak yavaş yavaş üzerinde durduğumuz vasat kaybolur. Ve bir bakmışsınız ki kaide diye bir şey kalmamış. ‘ diye konuştu.

Aydemir ‘Ören’i rahmetle anıyoruz’

Basın toplantısında Vefatının 9’uncu yıldönümünde Merhum Gazeteci Enver Ören’i rahmet niyazlarıyla anan Milletvekili Aydemir, Ören’in Türkiye Gazetesi ve İhlas Haber Ajansının kurucusu, görsel ve yazılı basın tarihine önemli katkılar sağlayan bir şahsiyet olduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansının önemli bir fonksiyon üstlendiğini, kırmızı çizgileri olan, edep, onur, kişi hakları gibi hassasiyetleri de ifade ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye Gazetesi ve İHA’yı hayata geçiren Enver Ören’i rahmetle anıyor, mekanı cennet olsun, niyazını paylaşıyoruz.’ dedi.

