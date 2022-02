Aydemir: ‘Dünya Cumhurbaşkanımıza minnettar’ Aydemir ‘Dünya beşten büyüktür’ hakikatine vurgu yaptı Aydemir İlçe Belediye başkanlarıyla istişare etti Aydemir’den Şehit Noman Çelebi Cihan’a vefa Aydemir: ‘Alnımız, dimağımız ve yüreğimiz ak’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel vicdanda ortak kabul gören, ‘Dünya beşten büyüktür’ tespitinin doğruluğunu bir kez daha yaşadığını, bunun Ukrayna krizinde de ortaya çıktığını vurguladı.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin’den oluşan BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna krizi için toplandığını, oysa dünyadaki bütün sorunları zaten bu konseyde yer alanların çıkardığını belirtti.

Basın toplantısında, 1991 Körfez Krizi, Esenler Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemeye yönelik CHP girişimini dillendiren Milletvekili Aydemir, Kırım Tatar Şehitler Günü dolayısıyla Şehit Noman Çelebi Cihan şahsında şühedaya rahmet niyazlarını paylaştı.

‘Önceliğimiz milletimize hizmettir’

AK Parti’yle birlikte Türkiye’de reformlar ve Yatırımlar döneminin başladığı, Mezralardan şehirlere, tüm ülke sathında geçmişte hayal bile edilemeyen eserlerin ortaya konduğunu belirten Milletvekili Aydemir, AK Parti ve Cumhur ittifakıyla, Muhalefet arasındaki yegane farkın bu olduğunu kaydetti.

4 ilçe belediye başkanıyla istişare

Milletvekili Aydemir TBMM’deki mesaisinde Şenkaya, Pasinler, Aziziye ve Palandöken Belediye Başkanlarıyla istişare etti. TBMM’deki ofisinde başkanları ağırlayan Milletvekili Aydemir ve konuklarının gündemi 12 Mart hazırlıkları ve Erzurum 2022 yaz dönemi yatırımları oldu.

‘Dünya beşten büyüktür’ hakikati

Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’deki basın toplantısında, "Dünya 5'ten büyüktür hakikatini herkes zihnine kazısın. Aksi halde bu hercümerç, bu kaotik hal uzun yıllar devam eder gider." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya beşten büyüktür. Vurgusu küresel vicdanı uyandırmaya devam edecektir. ‘ dedi.

Aydemir’den körfez krizi hatırlatması

Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, dünyanın kaotik bir hal içinde olduğunu belirterek sürecin 1991 yılında Körfez Krizi olarak Irak'ta başladığını söyledi. Sürecin halen devam ettiğini, her tarafa yayıldığını ve bugün Ukrayna'ya sıçradığını aktaran Milletvekili Aydemir, BM Güvenlik Konseyi'nin de toplandığına dikkati çekti.

Milletvekili Aydemir, 5 daimi üyesi bulunan konseyde failin de yer aldığını ve ona "bunu kabul et" denileceğini ifade ederek "Böyle bir şey olur mu? Bu, kabul eder mi böyle bir şeyi? Kabul etmeyeceği için bir kaotik halde oradan çıkıyor. O yüzden ki Cumhurbaşkanı'mız 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

‘Problemlerin müsebbipleri, sonun çözebilir mi?’

Zaten problemin onlardan kaynaklandığını bildiren Milletvekili Aydemir, "O yüzdendir ki dünya 5'ten büyüktür hakikatini herkes zihnine kazısın. Aksi halde bu hercümerç, bu kaotik hal uzun yıllar devam eder gider." ifadelerini kullandı. Milletvekili Aydemir, 31 yıldır bu kaotik halin yaşandığını ve böyle olursa daha çok 31 yıl geçeceğini dile getirerek yaşananların ise bütün dünyayı etkileyeceğini bildirdi.

Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin eser siyaseti

Basın toplantısında Cumhur ittifakı ve AK Partinin eser siyasetine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘2002’den bu yana hayatı kolaylaştıran o kadar çok icraatimiz oldu ki, günlerce anlatsak bitmez. MERNİS Projemiz de bunlardan birisiydi. 17. Yıl dönümünde, başta Sayın Cumhurbaşkanımız üzere hayata yansıtan kadrolara medyunu şükranız. ‘ dedi.

‘Yüreğimiz de, dimağımız da ak’

Milletvekili Aydemir, ‘Biz yaptıklarımızla eserlerimizle övünüyoruz. Sağlıktan adalete, spordan eğitime, ulaşımdan enerjiye, çevreden sanayiye her alanda, ama her alanda hayata geçirdiğimiz yatırımlar, birer abide eser gibi yükselen yatırımlarımızla gurur duyuyoruz. Bu yüzden de huzurluyuz, bu yüzden de yüreğimiz de, dimağımız da ak. ‘ vurgusunu paylaştı.

‘Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle hayata geçiyor. Bütün bu kazanımlar Sayın cumhurbaşkanımızın eseridir.’ diyen Milletvekili Aydemir, Muhalefetin proje ortaya koyma marifetinin olmadığını kaydetti.

Aydemir Ardahan’ın milli coşkusunu paylaştı

Basın toplantısında, Ardahan’ın düşman işgalinden kurtarılışının 101’inci yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, ‘Bu mübarek coğrafya için, mukaddesatımız, milli değerlerimiz için canlarından geçen şühedamızı rahmet ve minnetle anıyor, Ardahanlı kardeşlerimizin milli coşkusunu paylaşıyoruz. ‘ dedi. Milletvekili Aydemir, ‘Ermeni çetelerine destek verenler, Taşnak rüyasını paylaşanlar millet vicdanı nezdinde daim zillete mahkum kalacaklardır.’ kaydını düştü.

Kırım tatar şehitlerini anma günü

Basın toplantısının önemli bir bölümünü Kırım Tatarları için ayıran TÜRKPA üyesi Milletvekili Aydemir, ‘104 yıl önce Kırım Ahali Cumhuriyeti’nin Başbakanı; Kırım, Litvanya, Polonya ve Belarus Baş Müftüsü olan, Kırım Tatarlarının millî marşı “Ant Etkenmen”in şairi; millî kahraman Numan Çelebi Cihan’ın Bolşevikler tarafından şehit edilişinin 104’ncü yıldönümünü gündeme getirdi.

Numan Çelebi Cihan’ı rahmetle anıyoruz

Milletvekili Aydemir, Kırım Tatar Şehitlerini, Numan Çelebi Cihan’ı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Bütün mazlum milletleri, gadre uğrayan milletleri Türk Milleti olarak yüreğimizde sarıp sarmaladığımızı dünya durdukça da bu tavrımızı devam edeceğini bir kez daha vurguluyoruz. ‘ diye konuştu.

TBMM’de Erzurum gündemi

Milletvekili Aydemir’in TBMM mesaisinde yine Erzurum vardı. Palandöken, Aziziye, Pasinler ve Şenkaya Belediye Başkanlarıyla Meclisteki çalışma ofisinde bir araya gelen Milletvekili Aydemir başkanların 2022 yılı çalışmaları ve öngördükleri yatırımları paylaştı.

Aydemir, Palandöken, Aziziye, Pasinler ve Şenkaya Belediye Başkanlarını ağırladı

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’un nadide ilçelerinden olan Palandöken, Aziziye, Pasinler ve Şenkaya ilçelerimizin çalışkan, başarılı Belediye Başkanları, Sayın Muhammed Sunar, Sayın Muhammed Cevdet Orhan, Sayın Ahmet Dölekli ve Sayın Yavuz Bedir’le istişarede bulunduk. Tüm başkanlarımızın İlçelerimizin ihtiyaçlarına dönük Başkentte verdikleri çabalara teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.

Günlük çalışma takvimi çerçevesinde Avrupa Yakası Erzurumlular Federasyonu yöneticilerini de ağırlayan Milletvekili Aydemir Erzurum dışında gerçekleştirilecek olan 12 Mart Kutlama etkinlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

