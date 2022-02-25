Üniversite-Sanayi iş birliğine katkı sunacak protokol için imzalar atıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında eğitim ve istihdama yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

ÜniversiteSanayi iş birliklerini güçlendirmek, sanayi ve üniversite arasında ortak çalışma alanlarını artırmak, yetişmiş insan gücünün istihdam edilmesini sağlamak ve sanayide çalışan mühendislere lisansüstü eğitim vermek amacıyla ETÜ ve 2. OSB arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve 2. Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saim Özakalın’ın yanı sıra Türkiye İş Kurumu Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, 2. OSB Bölgesi Müdürü Fırat Karakaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Arzu Görmez katıldı.

İmzaların atılmasının ardından Rektör Bülent Çakmak ve beraberindeki heyete 2. OSB’de yer alan atölye ve fabrikaları gezdiren Başkan Vekili Saim Özakalın, “ETÜ ile imzaladığımız protokol ile Erzurum’un sanayisi, üniversitenin bilgi birikiminden yararlanacak. İnanıyorum ki bu sayede üretimde sanayicilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunlara bilimsel çözümler üretip verimliliği artıracağız” şeklinde konuştu.

ÜniversiteSanayi iş birliklerinin ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Çakmak, “Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitemizin laboratuvarlarını ve alt yapı imkânlarını ülkemize katma değer sağlayacak projeler üretmek için kullanma gayreti içindeyiz. Ancak üniversitemizde üretilen bilimsel bilginin ticarileşmesi ve ülke ekonomisinde bir değer olarak yer alabilmesi için sanayimiz ve sanayicimizle iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. İnanıyorum ki 2. OSB ile yapmış olduğumuz anlaşma buna vesile olacak ve hem öğrencilerimize yeni staj ve iş imkanları sunmuş olacağız hem de sanayimizde hali hazırda çalışan mühendislerimize lisansüstü eğitim vererek daha donanımlı olmalarını sağlayacağız. Bu vesileyle imzalanan protokolün öğrencilerimize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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