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TYB Erzurum Şubesi Hüseyin Avni Ulaş’ı panel ile andı

İHA

"Hüseyin Avni Ulaş Erzurum'un öz çocuğudur" diyerek başlatılan çalışmalara bir destek de Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nden geldi.

TYB Erzurum Şubesi Hüseyin Avni Ulaş’ı panel ile andı

"Hüseyin Avni Ulaş Erzurum'un öz çocuğudur" diyerek başlatılan çalışmalara bir destek de Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi’nden geldi.
Bu amaçla Hüseyin Avni Ulaş, vefatının 74. yıldönümünde ismini taşıyan lisede düzenlenen panelde anıldı. Panele TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri H. Ömer Özden, İsmail Bingöl ve Memet Gözütok'ta katıldı. Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi’nde Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından özellikle Ulaş'ın doğum yeri ile ilgili internetteki bilgi kirliliğini gündeme taşımak amacıyla , ‘Hüseyin Avni Ulaş’ı Anlamak’ konulu panel, düzenledi. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı M. Hanefi İspirli'nin oturum başkanlığında düzenlenen panelde, eğitimci yazar Muammer Çelik, emekli bürokrat Ali Ataman ve eğitimci yazar Abdulnasır Kımışoğlu konu ile ilgili sunumlarını yaptılar. Özellikle internet ortamındaki yanlışların giderilmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyen katılımcılar bir takım sanal ansiklopedilere girilerek bunun düzeltilebileceğini dile getirdiler.
Uzaktan akrabası olan köylüsü emekli bürokrat Ali Ataman ile TYB Erzurum Şubesi Gençlik Kolları Başkanı ve Ulaş'ın bir başka köylüsü olan Abdulnasır Kımışoğlu, Hüseyin Avni Ulaş ile ilgili internette dolaşan yanlışları anlattılar.
Ulaş’ın İslâm Ansiklopedisi gibi bir kaynakta yer almamasını eleştiren Ataman bunun yapılacak yeni baskılar veya dijital ortamdaki yayında mutlaka eklenmesi gerektiğini söyledi.
İslam Ansiklopedisi'nde Hüseyin Avni Ulaş'ın yer almamasının büyük eksklik olduğuna vurgu yapılan oturuma Palandöken Gençlik Merkezi gençlik liderleri, gönüllü gençler, okul öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.
Demokrasi ve devlet felsefesi üzerine düşünceleri ile TBMM'nin gelmiş geçmiş en özgün fikirlerine sahip kişilerinden biri olan Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaş’ın doğum yerinin Erzurum olduğu, belgeler eşliğinde bir kez daha dile getirilmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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