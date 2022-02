ETÜ'de yeni dönem tiyatro gösterisi ile açıldı

ETÜ’de bahar yarıyılı Cumhur Seval, Ercan Seval ve Yakup Çağlayan’ın sahne aldığı Teyo Pehlivan tiyatro gösterisi ile açıldı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Tarih Kulübü ortaklığında, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans salonunda düzenlenen tiyatro gösterisine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal ve Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile çok sayıda izleyici katıldı.

Etkinlik hakkında bilgi vermek üzere kürsüye çıkan Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Naim Ürkmez, “Kabul edersiniz ki malzemesi insan olan her alan, her saha insanı anlamak için çaba içerisinde olmak zorundadır. Bunu yaparken çeşitli yöntemler kullanılır. Tarih okunur, psikoloji okunur, edebiyat okunur ama muhakkak sanatla da ilgilenilir. Sanatla ilgilenmemizin en temel sebebi insanı ve toplumu anlayabilmektir” dedi.

Tiyatro sergilendikten sonra söz alan Tarih Kulübü Başkanı Muhammed Göktürk Seval ise “Tarih Kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde severek iş yapmayı esas edindik. Bugüne kadar da bu hedef doğrultusunda ilerlediğimiz için başarılı olduk. Umuyorum ki bu program dönemimiz için sadece bir başlangıç olacak ve devam eden süreçte yeni etkinliklerde bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhur Seval ile tanışıklıklarının araştırma görevlisi olduğu yıllara dayandığını söyleyen Rektör Çakmak “Kişiliği, karakteri ve şahsiyeti ile örnek aldığımız, sohbetinden her zaman zevk duyduğumuz bir abimizdir. Ne mutlu bize ki aradan yıllar geçmesine rağmen kendisini ve değerli ekibini Erzurum Teknik Üniversitesi’nde misafir etmek nasip oldu. Emeğinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu güzel etkinlikte emeği geçen Tarih Bölümü ve Kulübü’ne, yönetim kurulu üyelerine, burayı neşelendirdiğiniz için siz kıymetli konuklarımıza gönülden sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Program, Rektör Çakmak’ın tiyatroculara hediye takdim etmesiyle sona erdi.

