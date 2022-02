Hocalı şehitleri şehadetlerinin sene-i devriyesinde Erzurum’da anıldı

Hocalı Katliamı’nda Hakk’a yürüyen Azerbaycanlı şehitler, vefatlarının seneidevriyesinde Erzurum’da düzenlenen programla anıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu ile Erzurum Diplomasi Akademisi Orta Asya ve Kafkasya Bülteni’nin işbirliğinde Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleştirilen anma programına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında Atatürk Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, Gazeteci Nigar Ogeday, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Nahçivan Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü hocalarından Arzu Abdullayev katılımcılara Hocalı Katliamı’nı anlattı.

Etkinlikte Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan video gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, anma programında yaptığı konuşmada, “Tek millet ve iki devletin kardeşleri olarak bizim sevincimiz de acımız da birdir” dedi.

Sekmen: “Azerbaycanlı şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız”

Başkan Sekmen, “Tarihin her döneminde birbirine kardaş olan Azerbaycan ve Türkiye arasındaki sarsılmaz dostluğun temelinde mukaddesat, hürriyet ve istiklal azmi vardır” diye konuştu.

“Sevinci ve ortak kaderi aynı olan Azerbaycan ve Türkiye’nin acısı da birdir” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan 1 asır önce Ermeni Hınçak ve Taşnak çeteleri, Erzurum’da 50 bin MüslümanTürk ahaliyi katletmiştir. Ermeni çeteleri tarafından yapılan insanlık dışı bu katliamlar, Jenosit ve Ortaçağdaki Engizisyon mezaliminde dahi görülmemiştir. İşte bu cani zihniyete mensup alçak çetecilerin torunları olan aynı Ermeniler, 1992 yılında 25 Şubat’ı 26’sına bağlayan gece, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında buranın yerli Türk ahalisine karşı hunharca bir katliama girişmişlerdir. Bu katliamda sırf Türk ve Müslüman oldukları için insanların kafa derileri yüzülmüş, kol ve bacakları testere ve hızarlarla kesilmiş, Ermeni zulmüne maruz kalan Azerbaycan Türkleri diri diri yakılmıştır. Rusların desteğiyle yapılan bu katliamda 106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycanlı kardeşlerimiz şehit edilmiş, 76’sı çocuk 487 kişi de ağır yaralanmıştır. Yakın tarihimizde hafızalardan asla silinmeyen bu mezalim, halen daha yüreklerimizi dağlamaktadır.”

“Can Azerbaycan’a olan sevgi, dadaşlar diyarında adeta doruktadır”

Başkan Mehmet Sekmen, Dadaşlar diyarında Azerbaycan’a olan sevginin adeta dorukta olduğunu bildirdi. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tarih boyunca Azerbaycan Türklerine ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ne olan sevgi, Dadaşlar diyarında adeta doruktadır. Zira Erzurum’un 1. Dünya Savaşı esnasındaki işgal günlerindeki yokluk ve kıtlıkla mücadelesine 1916’da Azerbaycanlı kardeşlerimiz yetişmiştir. Bakü Müslüman Cemiyeti Hayriyesi, ‘Kardaş Kömeği’ adı altında Erzurumluların dar gün dostu olmuştur. Sonraki süreçte de Türkiye ile Azerbaycan arasında kopmayacak sıkı bağların devam etmesinde hiç kuşkusuz Bilge Lider Haydar Aliyev’in çok önemli rolü ve katkıları da vardır. Erzurum; Can Azerbaycan’ı, milli mücadelede aziz vatanımız için bizimle birlikte omuz omuza düşmana karşı savaşan Genceli Yiğit Seyidov’u ve Bilge Lider Haydar Aliyev’i asla unutmaz.”

