Vergi Dairesi heyetinden Başkan Demir’e ziyaret

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, Başkan Yardımcısı Tayfun Soysal, Vergi Dairesi Müdürü Taner Bay ve Personel Müdürü Yusuf Güneş, Vergi Haftası münasebetiyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti.

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, Erzurum şubesi yönetim kurulu üyeleri adına Şube Başkanı Fuat Demir’e Çiçek takdim etti.

Başkan Fuat Demir, “Devletin bizlere yani vatandaşlara yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün asıl işlevi, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemenin en temel ilkelerinden biri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu görevi yerine getirmeleridir. Bizleri şubemizde ziyaret eden Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek ve beraberindeki heyete teşekkür ederim” dedi.

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