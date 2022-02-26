Atatürk Üniversitesinin de paydaşları arasında yer aldığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Bilim Festivaline katılmak üzere Erzurum’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Ömer İleri’ye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz refakat ederken, konukları Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı karşıladı. Üniversitenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Ömer İleri’ye bilgi veren Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin Yeni YÖK Vizyonu yaklaşımını dikkate alarak; eğitim, ARGE, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Atatürk Üniversitesinin Dünya üniversiteleri arasında ilk 500’e girme hedefinde olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, birçok alanda da bu sıralamaya giren bir performans sergilediklerini ve bu çıtayı daha da yukarı taşımak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin en köklü ve marka değeri yüksek eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı İleri, Kış Bilim Festivaline verdiği destekten dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti. Atatürk Üniversitesinin öğrenci ve mezunlarıyla önemli bir kitle oluşturduğunu aktaran İleri, ülke çapında önemli görevler üstlenen birçok Atatürk Üniversitesi mezununun olduğunu vurguladı.

Rektör Çomaklı tarafından Ömer İleri’ye “Atatürk Üniversitesinin Kuruluş Hikâyesi 19351958 Arşivlerin Dilinden” isimli kitabın hediye edildi. Kitabı inceleyen İleri, Atatürk Üniversitesinin temel atma törenine katılan Maarif Vekil Tevfik İleri’nin konuşma bölümüne denk gelince, Tevfik İleri’nin dedesi olduğunu belirterek yıllar sonra aynı yerde olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Biyoçeşitlilik ile Ata Buz Müzesine Ziyaret

Ziyaretin ardından Atatürk Üniversitesinin önemli müzelerinden Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Biyoçeşitlilik Müzesini ziyaret eden Ömer İleri ve beraberindeki heyet, burada Merkez Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin’den bilgi aldı. Müzede dondurulmuş hayvan ve bitki türlerini ilgiyle inceleyen İleri, böylesine güzide bir müzeyi Üniversite ve Erzurum’a kazandıran Rektör Çomaklı’yı tebrik etti.

Biyoçeşitlilik Müzesinin ardından ise Türkiye’nin tek buz müzesi olma özelliğine sahip Ata Buz Müzesini ziyaret eden Ömer İleri, eksi 10 derecede sergilenen eserleri inceledi. Eserlerin Heykel Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yapıldığını söyleyen Ata Buz Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, eserler hakkında konuklara bilgi verdi.

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