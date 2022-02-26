Erzurum’da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı

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Erzurum’da aç kalan tilki kent merkezine kadar indi.

Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da aç kalan tilki kent merkezine inerek yiyecek aradı. Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde sabah saatlerinde kameralara yakalanan tilki, bir süre karlı zeminde yiyecek aradı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görülen tilki bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

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