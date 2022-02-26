Oltu Çayı yine köpürdü

Erzurum'da Oltu Çayı'ndan daha önceki gibi yine köpük akmaya başladı.

Erzurum'daki Oltu Çayı'nda akan köpük ve gelen kötü koku çevredekileri rahatsız ediyor. Yöre halkı, koku ve köpüğün nedeninin araştırılmasını istiyor.

Oltu Çayı'ndan zaman zaman köpük akması ve kötü kokuların gelmesi insanları tedirgin ederken henüz bir inceleme yapılmadı. Bazı vatandaşlar durumun kimyasal atıktan kaynaklandığını, bazıları da ahırların pisliğinin Oltu Çayı'na boşaltıldığını ileri sürüyor.

Oltulu Seyfettin Bulut, ”Burası Oltu’nun merkezi burada suda balık görüyorduk şimdi pis suda göremiyoruz bu konuda bir şeyler yapmak lazım. Köpük pis koku geliyor halkımız hep şikayetçi yazık günahtır” dedi.

Oltulu İsmail Pala, “Belirli aralıklarla Oltu çayında köpük ve pis koku oluşuyor ve kimse araştırmıyor neden olduğunu bizde bilmiyoruz bunun incelenmesini talep ediyoruz” dedi.

Oltu esnaflarından Murat Soylu ise “İşyerim Oltu çayı kenarında bu köpürme sık sık olmaya başladı son iki üç yıldır var köpürdüğü zaman koku karşımıza çıkıyor halk olarak bundan rahatsız oluyoruz buna sebep olan kimse bir an önce bulunup cezalandırılmalı” dedi.

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