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Süper lig bileti aldılar Türkiye Curling Federasyonu’nun düzenlediği 1. Lig Müsabakaları sona erdi Kadınlarda ve erkeklerde süper lige yükselen takımlar belli oldu

İHA

Süper lig bileti aldılar Türkiye Curling Federasyonu’nun düzenlediği 1. Lig Müsabakaları sona erdi Kadınlarda ve erkeklerde süper lige yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen ve Erzurum GSİM’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Curling 1. Ligi Müsabakaları sona erdi.
Curling Salonu’nda yapılan ve büyük çekişmeye sahne olan Curling müsabakalarında kadınlarda ve erkeklerde Süper Lige yükselen takımlar belli oldu.
20212022 Sezonu Türkiye Curling 1. Lig Müsabakaları 17 24 Şubat 2022 tarihlerinde 7 il, 16 Kulüp, 20 Takım ve 100 Sporcunun katılımıyla Erzurum Curling Salonunda yapıldı.
20212022 Sezonu 1. Lig Müsabakaları sonunda Kadınlarda şampiyonluk kupasını Köyceğiz Gençlik SK, 2’ncilik kupasını 3200 Akademi SK havaya kaldırdı.
İki kulüp Süper Lige yükselme hakkı elde etti. Kadınlarda 3’üncülüğü Trabzon TEİAŞ SK ederken, 4’üncülüğü ise Erzurum Atak SK elde etti.
20212022 Sezonu 1. Lig Müsabakalarında, Erkeklerde şampiyonluk kupasını Erzurum Curling Akademi SK, kazanırken, 2’nciliği Tekirdağ Curling SK elde etti. İlk iki sarıya alan iki kulüp Süper Lige yükselme başarısı gösterdi. 3’üncülüğü Karadam SK ederken 4’üncülüğü ise 3200 Akademi SK elde etti.
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, 7 il’den 16 Kulüp, 20 Takım ve 100 Sporcunun katılımıyla Erzurum Curling Salonunda yapılan 1. Lig müsabakalarına katılan tüm takımlara ve yöneticilerini teşekkür ederek, Süper Lige yükselen kulüpleri kutladı.
Prof. Dr. Şebin, “Bir hafta boyunca kulüplerimiz Süper Lige yükselmek için mücadele etti. Sonunda kadınlarda ve erkeklerde ilk iki sırayı alan ekipler Süper Lige yükseldi. Bize bu süreçte destek veren başta Erzurum Valimiz Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk ile GSİM personeline teşekkür ediyorum. Kurum ve kuruluşların dayanışması ile Erzurum’da güzel bir organizasyonu daha başarı ile tamamladık. Süper Lige yükselen takımlara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.
Bu arada Dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Güngör Şenses, Curling Federasyonu Başkan Vekillerinden Murat Akın, yönetim kurulu üyeleri Zeyit Palabıyık, Erdal Karahan, Y. Sadri Kishalı, Taner Şancı, Curling İl Temsilcisi Resul Çelebi ile MHK Başkanı Murat Daştan ile diğer davetliler tarafından verildi.

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