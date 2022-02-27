Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız bir vicdan abidesidir’ Aydemir: ‘Bizi tarif eden yegane vurgu vefadır’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız insanlık değerlerinin müddeisi, mazlumların hamisi, küresel vicdan abidesi, dünyada huzur ve barışın temsilcisi, Yüce Türk Milletinin dirayet ve sesidir. ‘ dedi.

Aydemir Ak Kadınlara Seslendi

Milletvekili Aydemir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanlığının düzenlediği ve AK Parti MKYK Üyeleri Hande Tuncel ile Asya Karagül’ün sunduğu Sosyal Medya Stratejileri Eğitim Programına katıldı. Etkinlikte AK Davanın kadın hakları konusundaki yaklaşımı ve bu yolda gerçekleştirdiği reformları dile getiren Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Ak Gençlikten Erdoğan’a Vefa

Milletvekili Aydemir, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler ve Yönetim Kurulu mensupları, AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve Kadın Kolları yöneticileri, EBB Başkan Baş Danışmanı Hüseyin Koçan ve partilileri, Palandöken Adnan Menderes Mahalle Gençlik Kolları ve Şehri Müdafaa Tribün gurubunun gençleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Erihder’de Kutlama

Milletvekili Aydemir daha sonra İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği (ERİHDER) tarafından gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü kutlama törenine katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikten dolayı ERİHDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Toparlak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ‘Millet olarak, dadaş olarak bizi tarif eden yegane vurgu vefa ve sadakattir. Sayın Cumhurbaşkanımıza vefada kararlılık gösterenlere müteşekkiriz. ‘ dedi.

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