ERSANDER, güvenoyu aldı

ERSANDER, yasa gereği 6 ay içinde yapması gereken genel kurul toplantısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Genel kurulda konuşan Kurucu Başkan Ümit Gergit, yapılan çalışmalar hakkında üyelere bilgi sundu ve planladıkları iki önemli etkinliğin müjdesini verdi.

Kısa adı ERSANDER olan Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nin Büyükşehir Belediyesi Tebrizkapı Çarşısı'nda gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısı samimi bir havada cereyan etti. Katılımın oldukça fazla olduğu genel kurulda üyeler, Ümit Gergit yönetimini hem ibra etti ve hem de yeni dönem için yetki verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşmasını yapmaya davet edilen Başkan Ümit Gergit, yürüttükleri faaliyet ve yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak genel kurulu bilgilendirdi. Ekip olarak yola çıktıkları tarihten itibaren hummalı bir çalışma içine girdiklerini, çeşitli kurumlara yönelik ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Gergit, üzerinde çalıştıkları projelerle ilgili olarak şunları söyledi:

"ERSANDER olarak farklı projelerin altına imza atmak istiyoruz. Önümüzdeki 16 Mart günü İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde müzik ve bar karışımı bir tiyatro sahneleyeceğiz. Erzurum düğünlerinin bir zamanlar önemli bir parçası olan kına gecesi ve kısır gecesi geleneklerini hatırlatan tiyatronun çalışmalarını titiz şekilde yürütüyoruz. 21 Mart günü de İran İslam Cumhuriyeti'nden gelecek kalabalık bir sanatçı topluluğu ile ortaklaşa bir etkinliğe imza atacağız. İran'ın Erzurum Başkonsolosluğu ile gerekli anlaşmaları yaptığımız etkinliğe ortak bir ad olarak ERZİRAN ismini uygun gördük. Konuyla ilgili olarak çok daha ayrıntılı bilgiyi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız."

Yapılan birinci olağan genel kurul toplantısı sonrasında ERSANDER yönetim ve denetleme kurulları şu isimlerden oluştu:

“Yönetim kurulu: Ümit Gergit, Kadir Sabuncuoğlu, Doğan Hattatoğlu, Eda Alemdar Çankaya, Selma Uygur, Öztürk Akkök, Vahit Alkır, Recep Akgül ve Canip Cihangir. Denetleme Kurulu: Atila Ağrılı, Hayati Kerget, Sabri Topdağı.”

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