Oltu caddelerinde bahar temizliği

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Erzurum/un Oltu İlçesinde havaların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeni ile caddelerde bahar temizliği yapılıyor.

Oltu Belediyesi temizlik ekipleri tazyikli su ve fırça ile caddelerde bahar temizliğine başladı. Oltu Belediyesi Temizlik ekipleri sorumlusu Fatih Şimşek, ‘’Oltu’muzda bahar geldiği için caddelerimizi yıkıyoruz Oltu’nun bütün caddelerini temizleyip yıkayacağız’’ dedi.

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