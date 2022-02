Erzurum'da 2022 Kış Tatbikatı; Bakan Soylu da izledi

Turgay İPEK-Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Konaklı Kayak Merkezi'nde, AFAD Başkanlığı koordinesinde yapılan 2022 Kış Tatbikatı'nı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da seyretti. 2022'yi 'afet-tatbikat' yılı ilan ettiklerini belirten Soylu "Bu yıl 54 bin 302 tatbikat yaparak, milletimizi afete hazırlamayı temel bir sorumluluk olarak biliyoruz" dedi.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'ndeki tatbikatı; İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, Vali Okay Memiş, AK Parti milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AFAD Başkanı Yunus Sezer seyretti. Bakan Soylu, Vali Okay Memiş ile çadırları gezip, tatbikat hakkında brifing aldı.

BİRÇOK NOKTADA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Konaklı Kayak Merkezi'nde yapılan tatbikata; Türkiye'nin 41 ilinden AFAD ekibi ile 'Türkiye Afet Müdahale Planı'na dahil toplam 803 kişi katıldı. AFAD koordinasyonunda yapılan 2022 Kış Tatbikatı'nda, kış şartlarında meydana gelen afet ve acil durum olaylarına karşı il ve bölgesel imkanların etkin bir şekilde kullanılması ve kamu ve sivil toplum kuruluşları ile Türkiye Afet Müdahale Planı çalışma grupları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Tatbikatta senaryoya göre; dağda yürüyüş yapan 10 kişilik grubun üzerine çığ düştü. 3 kişi çığ altında kalırken, kurtulanlardan biri cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. AFAD, Konaklı Kayak Merkezi'ndeki ekibi olay yerine gönderdi. Tatbikat; çığ altında kalanların araması, elektrik kesintisi sonucu telesiyejde mahsur kalanları kurtarılması, kazazede nakli, tipi nedeniyle mahsur kalanların helikopter ile kurtarılması, Konaklı Bölgesi'ndeki vadide mahsur kalanların güvenli alanlara tahliye edilmesi ve yoldan çıkan bir araca yerel itfaiye birimlerince müdahale edilmesi ile son buldu.

41 İLDEN AFAD EKİBİ VE 803 KİŞİ KATILDI

Tatbikata, 41 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 205 personel, diğer kamu kurumlarından 181 personel, STK ve AFAD gönüllülerinden 115 kişi, 2 K9 Timi olmak üzere toplamda 803 personel, 70 araç, 6 kar motoru ve 9 paletli araç ile yaklaşık 300 gözlemci ve destek personeli hazır bulundu. İHA'lar tarafından izlenen tatbikata; jandarma, emniyet, itfaiye, UMKE, Türk Kızılay, belediye ve Karayolları ile AFAD tarafından arama kurtarma alanında akredite edilen JAK, AKUT, GEA, İHH, ANDA, TIFAKE, TÜRKUAZ, BAKUT, BEŞİR, SAK arama kurtarma ekipleri ile akredite çalışmaları devam eden PAK, SELAMET, ÇEKUT, Ejder 3200, Off-Road, EBUİSAK arama kurtarma ekipleri katıldı.

'BU YIL 54 BİN 302 TATBİKAT YAPACAĞIZ'

Tatbikata 41 ilden 503, sivil toplum kuruluşlarından ise 300 kişinin katıldığı belirten İçişleri Bakanı Soylu, mükemmele yakın bir tatbikatın yapıldığını söyledi.

Afetlere karşı hazırlık yaptıklarını belirten Soylu "Bu konsantrasyonu hakikaten hem tebrik etmek hem de kutlamak gerekir. Tüm arkadaşlarımızla da ayrıca gurur duyuyoruz. 2021 yılını hep birlikte 'afet-eğitim' yılı ilan etmiştik. Burada bulunan, bulunmayan afet gönülleri dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar, Karayolları dahil olmak üzere, UMKE dahil olmak üzere birçok konuda önemli bir farkındalığı tüm toplumla paylaştılar. 2021 yılında 51 milyon vatandaşımıza ulaşacağımızı hedeflemiştik. Pandemiye rağmen 56 milyon vatandaşımıza ulaşabildik. Afet eğitimini ortaya koyduk. Bu yılı da afetle ilgili 'afettatbikat' yılı ilan ediyoruz. Bu yıl 54 bin 302 tatbikat yapacağız. Son 2 yılda bunların birçoğunu gerçek olarak birlikte yaşadık" dedi.

'BU TATBİKATLA EKSİKLERİMİZİ GÖRÜYORUZ'

Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan çığ, deprem ve sel felaketlerini hatırlatan Soylu "Bunları yaşarken bir taraftan da bunlara hazırlıklı olmanız gerekir. Bizim 3 ana alanımız var; afet öncesi hazırlık, afet sırasında müdahale, afet sonrası iyileştirme. Burada özellikle koordinasyonu en üst noktada tutabilmeliyiz. Afet öncesi hazırlıklar için boş durmadık, afeti beklemedik. 2025'te bitecek programı 2021 sonuna çektik, il risk azaltma planlarını gerçekleştirdik. Türkiye afet riski azaltma planlarını tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayına getirdik. Bu tatbikatla eksiklerimizi görüyoruz. Bu konuda nasıl adım atabileceğimizi, hep beraber tüm süreci eğitim olarak görüyoruz" diye konuştu.

'AMBULANS HELİKOPTERLER DE LAZIM'

Bakan Soylu, şöyle devam etti: "İstanbul'da bir deprem olduğu zaman, bir büyük depremle karşılaştığımız zaman, bize sadece ambulans değil; ambulans helikopterler lazım. Onun için 12 sedye taşıyabilecek ambulanslar oluşturduk. Bir taraftan da bölgelerdeki yaptığımız müdahaleleri gördük. Aynı zamanda insanlı keşif uçağını, insansız hava aracının yanı sıra yeni bir şey daha kattık. Esas itibarıyla bu tip süreçlerde havanın kapalı olduğu zamanlarda, İHA vazifesini görecek başka bir şeyi eklemeye çalışıyoruz. Kapasite ve kabiliyetimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Burada da insansız hava aracından, insanlı keşif uçağına kadar arama-kurtarma köpeklerine kadar... Kayakçılardan çığ ile ilgili alet-edevat kadar her birini arkadaşlar, başarılı bir şekilde denediler. Telesiyejden kurtarmadan, karın altında insan kurtarmaya kadar gayretlerini ortaya koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN 'KENTSEL DÖNÜŞÜM' VURGUSU

Yıl sonuna kadar 20 bin arama-kurtarmacıyı akreditasyondan geçirmeyi planladıklarını açıklayan Bakan Soylu, şöyle konuştu: "İzmir, İstanbul, Gaziaantep, Kahramanmaraş'da; depremin etkilediği alanlarda birçok arama-kurtarmacıya ihtiyacımız var. Bu arama-kurtarmacıların kendi meselelerini iyi yönetmeye ihtiyacımız var. UMKE ekiplerinden, 112 ekiplerine kadar arama-kurtarma ekiplerine kadar müdahale anında birçok meseleye ihtiyacımız var. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi; Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı uhdesinde bulunan kentsel dönüşüm. Belki de en kıymetli alanımız. Bütün illerimiz arama-kurtarmada çok zor durumlarla karşı karşıya kalmamak için kentsel dönüşümde; o binaların içerisinden bir an önce çıkabilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları da binalarda bulunanlar, sahiplik edenler de pazarlıktan ziyade sağlam ve sağlıklı alana geçmeyi kendilerine bir ilke olarak koymalı."

'MESELENİN BAŞINDAN İTİBAREN OLAY MAHALLİNDEYİZ'

'Allah, devlete zeval vermesin' anlayışı oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu "Elazığ ve Malatya depreminden, Kastamonu, Sinop, Bartın'da sel afetine kadar birçok alanda bu arkadaşlarla olduk. Biraz önce helikopter jeneratör taşıdı, bir helikopter sedye olarak işlem gördü. Bizim yaş grubumuz siyah-beyaz televizyonları gördü. Bir yerde afet olduğu zaman hep şu tabloyla karşılaşmıştık; devlet oraya varırdı muhakkak. Ama devletin yöneticileri en son giderdi. Oysa şimdi sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere meselenin ilk başından itibaren olay mahallindeyiz" dedi.

'BİZ BİR HAYIR TAKIMIYIZ'

Hazırlıklar için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Soylu "Allah, afetlerle bizi karşı karşıya bırakmasın. Ama biz her an olabilecek gibi hazırlığımızı diri tutmalıyız. Afet bilgisi, hayat bilgisidir. Ufak bir bilgi kırıntısı hayat kurtaracaktır. Bunu unutmamak lazım geldiğini ifade etmeliyiz. Biz bir hayır takımıyız, hayırlı işin takımıyız. Birbirimize sahada çok güvenir ve destek oluyoruz. Bu yıl 54 bin 302 tatbikat yaparak, milletimizi afete hazırlamayı temel bir sorumluluk olarak biliyoruz. 2022 bittiğinden itibaren il risk azaltma planları tamamlanmış, Cumhuriyetin 100'üncü yılana hazırlanırken bunlar da hazır hale gelmiş ülke millet anlayışını sağlamalıyız" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

