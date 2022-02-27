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AFAD’dan gerçeği aratmayan "Erzurum 2022 Kış Tatbikatı" İçişleri Bakanı Soylu, tatbikatı yerinde izledi Bakan Soylu: “Bu yıl 54 bin 302 tatbikat yapacağız”

İHA

AFAD’dan gerçeği aratmayan "Erzurum 2022 Kış Tatbikatı" İçişleri Bakanı Soylu, tatbikatı yerinde izledi Bakan Soylu: “Bu yıl 54 bin 302 tatbikat yapacağız”

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca düzenlenen "Erzurum 2022 Kış Tatbikatı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşti. Tatbikat sonunda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Bu yıl 54 bin 302 tatbikat yapacağız” dedi.
Konaklı Kayak Merkezinde gerçekleştirilen tatbikata İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen katıldı.
Erzurum AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç'in brifinginin ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler tören alanına gelmesiyle tatbikat başladı.
Erzurum’da gerçekleştirilen kış tatbikatında, 41 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden, diğer kamu kurumlarından, STK ve AFAD gönüllülerinden, 2 K9 Timi olmak üzere, toplamda 803 personel, 70 araç, 6 kar motoru ve 9 paletli araç ile yaklaşık 300 gözlemci ve destek personeli hazır bulundu.
Tatbikata, Jandarma, Emniyet, İtfaiye, UMKE, Türk Kızılay, Belediye ve Karayolları ile AFAD tarafından arama kurtarma alanında akredite edilen JAK, AKUT, GEA, ANDA, TİFAKE, TÜRKUAZ, BAKUT, BEŞİR, SAK arama kurtarma ekipleri ve akredite çalışmaları devam eden PAK, SELAMET, ÇEKUT, Ejder 3200, OffRoad, EBUİSAK arama kurtarma ekipleri katıldı.
AFAD, “2022 Afet Tatbikat Yılı” kapsamında planlanan 11 Tematik Tatbikatın ilkini Erzurum’da “Erzurum 2022 Kış Tatbikatı” olarak gerçekleştirdi. 41 il ve 803 kişinin katılımıyla gerçekleşen arama kurtarma tatbikatında, aşırı kar yağışı sonucu oluşan olumsuzluklara müdahale çalışmaları test edildi. Senaryoda üzerinden gerçekleştirilen tatbikatta, yola düşen çığ sonucu mahsur kalanların snowtrack kullanılarak kurtarılması, çığ altında kalanlara kısa sürede ulaşılması ve elektrik kesintisi nedeniyle telesiyejde kalanların güvenli alanlara sevk edilmeleri canlandırıldı. Tatbikatta, tipi nedeniyle mahsur kalanların helikopterle kurtarılması ve Konaklı Kayak Merkezi'ndeki vadinin tepe noktasına kurulacak havai ip hattı ile mahsur kalan kişilerin güvenli alanlara nakli, yoldan çıkan bir araca yerel itfaiye birimlerince müdahale edildi.

“Pandemi olmasına rağmen 56 milyon vatandaşımıza ulaşabildik”
Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün bu tatbikata 503’ü AFAD personeli, 300’ü STK personeli olmak üzere toplam 803 kişi katıldı. Biz afeti gelsin diye beklemiyoruz, afete hazırlanıyoruz. Bu konsantrasyonu tebrik etmek ve kutlamak gerekir. 2021 yılını afet eğitim yılı ilan etmiştik. Tüm kurum ve kuruluşlar çok önemli bir farkındalığı toplumumuzla beraber paylaştılar. Biz 51 milyon vatandaşımıza 2021 yılında ulaşabileceğimizi hedeflemiştik, pandemi olmasına rağmen 56 milyon vatandaşımıza ulaşabildik. Özellikle afette neler yapılacağını, afet temel eğitimini ortaya koyduk. Bir yıl önce de afetlere hazırlık yılıydı. Bu yılda birbiriyle koordinasyon içerisinde olsun ve tamamlasın diye bu yılı da ‘Afet Tatbikat Yılı’ ilan ettik. Bu yıl 54 bin 302 tatbikat yapacağız. Türkiye Afet Müdahale Planı tatbikatları başta olmak üzere, kış tatbikatları, yangın tatbikatları başta olmak üzere birçok tatbikatı gerçekleştireceğiz” dedi.

“2025 yılında bitebilecek bir programı 2021 yılı sonuna çektik ve il risk azaltma planlarını gerçekleştirdik”
Üç ana alanın olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Afet öncesi hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme. Bunları yapabilmek için özellikle koordinasyonu en üst noktada tutabilmeliyiz. Burada afet öncesi hazırlıklar içinde yine afet beklemedik ve 2025 yılında bitebilecek bir programı 2021 yılı sonuna çektik ve il risk azaltma planlarını gerçekleştirdik. 81 ilde bunu bitirdik. Şimdi de Türkiye Afet Risk Azaltma planını tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına getirdik. Bu durum hem ülkemiz hem de bizim açımızdan büyük bir önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Mi17’lerle ilgili yaklaşık 12 sedyeyi taşıyabilecek ambulanslar oluşturduk”
Bakan Soylu, “İstanbul’da veya başka bir yerde büyük bir depremle karşılaştığımız zaman sadece ambulans değil ambulans helikopterlerde lazım. Bir sedyelik helikopterler yetmeyeceği için Mi17’lerle ilgili yaklaşık 12 sedyeyi taşıyabilecek ambulanslar oluşturduk. Bir taraftan İHA, SİHA ve yeni kattığımız UÇBEY dediğimiz yani havanın kapalı olduğu alanlarda bulut altı İHA vazifesini görebilecek başka bir şeyi daha kapasitemize eklemeye çalışıyoruz. Bir taraftan insan kapasitemizi eğitiyoruz, bir taraftan da kabiliyetimizi teknik alanda geliştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“20 bin arama kurtarmacıyı akreditasyondan ve yardımcı ekibi akreditasyondan geçirmeyi planlıyoruz”
Tatbikata birçok vilayetten ekiplerin geldiğini kaydeden Bakan Soylu, “Yıl sonu itibariyle eğer ulaşabilirsek 20 bin arama kurtarmacıyı akreditasyondan ve yardımcı ekibi akreditasyondan geçirmeyi planlıyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. İnşallah 2022 yılı bittiği andan itibaren il risk planları tamamlanmış, afet tatbikatlarını, eğitimi tamamlamış ama Cumhuriyetin 100. yılına hazırlanırken hep birlikte bütün bunlarda hazır hale gelmiş bir ülke ve millet anlayışını hep beraber sağlamalıyız. Bu yıl tatbikat yılı, başarılı tatbikatları gerçekleştireceğiz. Herkesi tebrik ediyorum” açıklamalarında bulundu.
Programın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler AK Parti Erzurum İl Başkanlığının “Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı”na katılmak üzere alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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