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Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

İHA

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Müsabaka Ankara ekibinin 10 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar
21. dakikada sağ kanattan Erdem’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Yusuf kafayla topu ağlara gönderdi. 01
40. dakikada Gökhan Alsan ceza sahası dışından sert vurdu defanstan seken top Süleyman’ın önünde kaldı, Süleyman’ın sert şutunda kaleci Akın’dan döndü. Dönen topa bu kez Hasek vurdu, savunma meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.
45+3. dakikada sol kanatta topla buluşan Murat’ın ortasında arka direkte Owusu topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol değer kazanmadı.
47. dakikada Estrela sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Olanare'nin şutunda savunma tehlikeyi önledi.
74. dakikada MKE Ankaragücü’nden Yasin ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Ali Akkor xx, Kemal Elmas xx
BB Erzurumspor: Szumski x, Mustafa Akbaş x, Aykut x, Orhan x, Mücahit x (Oltan Karakullukçu dk. 77 x), Emircan x (Malle dk. 46 x), Novikovas x (Süleyman Koç dk. 29 x), Hasek x (Shala dk. 77 x), Eren Tozlu x (Gökhan Alsan dk. 8 x), Estrela x, Olanare x
Yedekler: Göktuğ, Gökhan Kardeş, Hakan, Yusuf, Hüseyin
Teknik Direktör: Yücel İldiz
MKE Ankaragücü: Akın xx, Erdem xx, Yasin xx, Yusuf xxx, Sinan xxx, Abdullah xx, İshak xx (Alperen dk. 84 x), Zahid xx (Ariyibi dk. 79 xx), Geraldo xx (Ali Kaan dk. 87 ?), Murat Uçar xx (Tiago Pinto dk. 84 ?), Kwabena Owusu xx (Cem Ekinci dk. 87 ?)
Yedekler: Bahadır, Furkan, Şahverdi, Hakan Öztürk, Atakan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Yusuf (dk. 21) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: (dk. 74) Yasin (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Kwabena Owusu, Tiago Pinto (MKE Ankaragücü) , Emircan, Orhan, Mücahit, Shala (BB Erzurumspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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