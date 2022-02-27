Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

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Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Müsabaka Ankara ekibinin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

21. dakikada sağ kanattan Erdem’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Yusuf kafayla topu ağlara gönderdi. 01

40. dakikada Gökhan Alsan ceza sahası dışından sert vurdu defanstan seken top Süleyman’ın önünde kaldı, Süleyman’ın sert şutunda kaleci Akın’dan döndü. Dönen topa bu kez Hasek vurdu, savunma meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.

45+3. dakikada sol kanatta topla buluşan Murat’ın ortasında arka direkte Owusu topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol değer kazanmadı.

47. dakikada Estrela sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Olanare'nin şutunda savunma tehlikeyi önledi.

74. dakikada MKE Ankaragücü’nden Yasin ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Ali Akkor xx, Kemal Elmas xx

BB Erzurumspor: Szumski x, Mustafa Akbaş x, Aykut x, Orhan x, Mücahit x (Oltan Karakullukçu dk. 77 x), Emircan x (Malle dk. 46 x), Novikovas x (Süleyman Koç dk. 29 x), Hasek x (Shala dk. 77 x), Eren Tozlu x (Gökhan Alsan dk. 8 x), Estrela x, Olanare x

Yedekler: Göktuğ, Gökhan Kardeş, Hakan, Yusuf, Hüseyin

Teknik Direktör: Yücel İldiz

MKE Ankaragücü: Akın xx, Erdem xx, Yasin xx, Yusuf xxx, Sinan xxx, Abdullah xx, İshak xx (Alperen dk. 84 x), Zahid xx (Ariyibi dk. 79 xx), Geraldo xx (Ali Kaan dk. 87 ?), Murat Uçar xx (Tiago Pinto dk. 84 ?), Kwabena Owusu xx (Cem Ekinci dk. 87 ?)

Yedekler: Bahadır, Furkan, Şahverdi, Hakan Öztürk, Atakan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Yusuf (dk. 21) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: (dk. 74) Yasin (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Kwabena Owusu, Tiago Pinto (MKE Ankaragücü) , Emircan, Orhan, Mücahit, Shala (BB Erzurumspor)

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