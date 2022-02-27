TÜBİTAK Başkanı Mandal, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti

Bilim Erzurum Merkezinde düzenlenen Kış Bilim Festivaline katılmak üzere şehre gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Atatürk Üniversitesinin konuğu oldu. Ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da yer aldı.

İlk olarak Kış Bilim Festivaline katılarak 714 yaş grubundaki çocuklarla bir araya gelen ve yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyen Prof. Dr. Mandal, daha sonra konferans salonunda lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir söyleşi gerçekleştirdi. Burs programları hakkında bilgi veren ve kariyer planlaması yaparken dikkat edilmesi gereken konular hakkında gençlere tavsiyelerde bulunan Mandal, gelen soruları da içtenlikle cevapladı.



Başkan Mandal, Destek Almaya Hak Kazanan Proje Ekibiyle Bir Araya Geldi

Konferansın ardından Atatürk Üniversitesinin misafir olan Başkan Mandal, burada Rektör Çomaklı ve yönetiminin misafiri oldu. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin çıktıları arasında yer alan yeni birimleri ziyaret eden ve yapılan çalışmalar hakkında birim yöneticilerinden bilgi alan Prof. Dr. Mandal, özellikle Doç. Dr. Selda Örs yürütücülüğünde, Proje Gelişme ve Koordinasyon Ofisi bünyesinde hazırlanarak Ufuk Avrupa, MSCA, Citizens çağrısına sunulan ve 146 Bin Euroluk destek alan proje ekibiyle bir araya gelerek tebriklerini iletti. Birim ziyaretleri; Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi, Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi ve Veri Yönetim Ofisi ile sona erdi.



Rektör Çomaklı: “Merkezimiz, Canlı Türlerinin Kaybolmasını Engelliyor”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın Atatürk Üniversite gezisi, Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ziyaretiyle devam etti. Türkiye’de bulunan canlı türlerinin büyük bir çoğunluğunu içerisinde barındırdığını ve bu özel türlerin koruma altına alındığını ifade eden Rektör Çomaklı, ülkemizde varlığı bilinen canlı türlerinin gen haritalarını çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Merkezin bilimsel ve akademik çalışmaların yapılmasına olanak tanımasının yanında, yakın zamanda açılışı yapılacak Biyoçeşitlilik Müzesi ile kaybolan ve nesli tükenmekte olan birçok türün de insanlar tarafından bilinmesine imkân tanıyacağını söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın Atatürk Üniversitesi ziyareti, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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